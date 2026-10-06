Luis de la Fuente descarta a Espí para el partido ante Croacia en Split

El delantero español Carlos Espí - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha descartado al atacante Carlos Espí para el encuentro que disputará España este martes frente a Croacia en el Stadion Poljud de Split, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League a partir de las 20.45 horas.

En un duelo donde la 'Roja' buscará sellar su pase a los cuartos de final, tras haber conseguido la victoria en los tres partidos disputados hasta la fecha, el atacante del Real Madrid deberá esperar para poder debutar a nivel absoluto tras ser ya descartado para el duelo anterior, junto a un Pau Cubarsí que sí regresa a la lista.

El combinado español afronta esta cuarta jornada de la competición europea instalado como líder en solitario de su grupo tras cosechar un pleno de nueve puntos posibles, buscando certificar su billete a la siguiente ronda ante un rival al que ya logró imponerse holgadamente (4-1) hace solo una semana en Sevilla.

En aquel precedente, disputado hace siete días en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la selección española firmó un contundente triunfo por cuatro goles a uno frente al cuadro croata, en una noche destacada marcada por el doblete del extremo Lamine Yamal y los tantos anotados por Marc Pubill y Nico Williams.

--LISTA DE CONVOCADOS.

-Porteros: Raya, Martínez, Unai Simón.

-Defensas: Huijsen, Le Normand, Fresneda, Cubarsí, Marc Pubill, Laporte, Fran García, Cucurella.

-Centrocampistas: Merino, Roberto, Fermín, Olmo, Álex Baena, Rodrigo, Zubimendi, Pedri.

-Delanteros: Víctor M.V., Yeremy, Lamine Yamal y Oyarzabal.