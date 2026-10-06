Luis de la Fuente: "No nos conformamos con ser campeones del mundo, hay margen de mejora"

El seleccionador español Luis de la Fuente. - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ha apuntado tras remontar a Croacia en Split, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, que España es "un equipo maravilloso" que no se conforma con "ser campeones del mundo" y que quiere "seguir mejorando" y aun tiene "margen de mejora".

"La cuatro victorias reflejan la actitud de un equipo maravilloso, que siempre quiere dar lo mejor, que no se cansa de pelear por ganar y que ahora, lo está consiguiendo. No nos conformamos con ser campeones del mundo. Queremos seguir mejorando y hay margen de mejora, mucho todavía. Nuestro objetivo es seguir creciendo como equipo y conseguir todas las metas que nos pongamos por delante", afirmó el seleccionador español en rueda de prensa tras ganar a Croacia en Split (1-2).

De la Fuente señaló que los triunfos se consiguen gracias a "unos futbolistas muy ambiciosos" que siempre "quieren más". "No nos conformamos y no se conforman con un resultado que no sea ganar. Van a pelear por la victoria, luego el fútbol te da o te deja otro resultado, pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer estás más cerca de ganar", añadió.

El de Haro se mostró "orgulloso por muchos motivos" de sus jugadores, por "su empeño, dedicación, comportamiento, actitud y talento". "Hoy era un partido que sabíamos que el rival iba a poner esa actitud, y lo hemos sabido entender muy bien. No hemos vuelto a la cara nunca y hemos buscado siempre seguir creciendo y dominar", expresó.

"El primer tiempo ha sido de hacer madurar al rival y hemos sufrido mucho porque nos empujaban y se ha vuelto un partido muy duro. En el segundo tiempo hemos tenido la calma para desgastar al rival y generar ocasiones. Apareció Mikel Merino otra vez, pero se ha desarrollado tal cual lo habíamos planteado ante un grandísimo rival en un ambiente excepcional", analizó el técnico campeón del mundo.

El riojano tuvo palabras de elogio para Mikel Merino: "Es un honor y un orgullo dirigir a un futbolista de ese talento futbolístico y de esa calidad humana. Ha demostrado por qué hay que ir a recogerle en brazos si hubiera hecho falta. Seguramente estaría más valorado si fuera de otra nacionalidad, aquí siempre nos cuesta darle valor a los futbolistas tan maravillosos que tenemos", dijo.

Por último, también tuvo palabras para el gran partido de Unai Simón, "un gran portero". "Me alegro por todos, pero hay algunos futbolistas como Unai Simón que siempre han sido un poco mirados con lupa y es hora que se les reconozca. Tiene posibilidades de ganar el Balón de Oro de porteros, para el que tenemos tres porteros nominados, y ojalá sea un español el que lo gane", concluyó.