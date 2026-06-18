La madre de Vozinha, portero de Cabo Verde, obtiene el visado para asistir al Mundial

El portero de Cabo Verde Josimar Evora Dias Silva 'Vozinha', en el partido ante España en el Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Grzegorz Wajda

LOS ÁNGELES, 18 Jun. (PA Media/dpa/EP) -

El portero de Cabo Verde Josimar Evora Dias Silva 'Vozinha', protagonista del empate a cero ante España en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, contará con el apoyo de su madre en el torneo, después de que el Gobierno estadounidense le eximiera del pago de las tasas de visado.

El jugador, de 40 años, fue clave en el empate que el combinado debutante en una cita mundialista logró este lunes frente a la campeona de Europa, pero reveló tras el partido que el elevado coste de las tasas había impedido que su madre estuviera en Estados Unidos durante el torneo.

Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, se hizo eco del caso y afirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos había eximido del pago de las tasas y que madre e hijo se reunirían en Miami antes del segundo partido de Cabo Verde contra Uruguay este domingo -madrugada del lunes en España (00.00)-.

"Los caboverdianos de Estados Unidos han estado celebrando la garra y la resistencia de los 'Tiburones Azules', a los que se han sumado aficionados al fútbol de países de todo el mundo. Esa alegría se vio un poco empañada cuando Vozinha reveló entre lágrimas que su propia madre no había podido ver en persona la actuación de su hijo por complicaciones con el visado. Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia", escribió Jeffries en 'X'.

Entonces, el líder demócrata habló con el secretario de Estado Marco Rubio y pidió que hiciera "todo lo que estuviera en su mano para garantizar que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde". "Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido contra Uruguay. Se han eximido de todas las tasas, de acuerdo con la política oficial. Ya se están organizando los preparativos de viaje", reveló.