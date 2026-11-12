Marc Roca: "Nunca pienso en abandonar pero hay momentos que lo ves muy negro"

Archivo - El centrocampista de la selección española y el Real Betis Marc Roca. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Marc Roca ha reseñado que "nunca piensa en abandonar" a pesar de haber vivido momentos muy duros en su carrera, sobre todo a causa de una lesión grave de tobillo que no le permitía vivir sin dolor hasta pasar por el quirófano hace dos años.

"Nunca pienso en abandonar pero sí que hay momentos que lo ves muy negro. Soy una persona que nunca se rinde, que siempre quiere tirar para adelante, y que cree que con trabajo se puede sacar todo. Siempre he confiado en que iba a salir bien", afirmó el centrocampista español del Real Betis en declaraciones a medios de la RFEF.

Roca señaló que mantuvo la fe en que algún día pudiera "estar sano para poder jugar al fútbol". "El fútbol ha sido un camino diferente para mí, hay otros jugadores para los que es mucho más seguido y mucho más ascendente. Lo mío ha sido más de momentos mejores y peores. Pero finalmente he conseguido llegar hasta aquí con mucha ilusión y estoy muy feliz de poder recibir esta llamada", añadió.

El centrocampista relató el calvario sufrido en su último año en el Espanyol por "una lesión grave en el tobillo izquierdo". "Era muy joven y no supe decir que no al míster cuando me dijo de infiltrarme. Tomé una mala decisión en ese momento me perjudicó en los siguientes años de mi carrera, ya llegó a Múnich con el tobillo bastante fastidiado", agregó.

"Hace año y medio o dos me operé, y fue una de las decisiones más importantes de mi vida porque era un sinvivir. Llevaba mucho dolor en mi día a día, me levantaba y no podía bajar escaleras, tenía que usar el ascensor por prácticamente todo y jugar a fútbol así es muy complicado, sobre todo a nivel mental. Estar todo el día con dolor es muy jodido", subrayó el campeón de Europa Sub-21.

Sobre su llamada a la selección dijo que la vive "con mucha madurez y con un gran equilibrio mental". "Es muy gratificante después de tanto tiempo poder haber recibido esta llamada. Sé lo que me ha costado, sé el sufrimiento que hay detrás y sé las noches que hay detrás", apuntó.

Un hito en su carrera que hace que no se plantee cambiar nada de su camino: "Al final me ha hecho estar hoy aquí, así que creo que ha sido el camino que me ha tocado. Mi familia y mi novia están muy contentos. Ellos han vivido los momentos complicados y también se merecen estas alegrías".