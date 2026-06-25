Marruecos remonta un partido difícil a la eliminada Haití

June 24, 2026, Atlanta, Georgia, United States: Jean-Kevin Duverne of Haiti (L) runs with the ball under pressure from Anass Salah-Eddine of Morocco (R) during a FIFA Men's World Cup 2026 Group Stage football match between Morocco and Haiti at Atlanta Sta - Europa Press/Contacto/Alexandra Fechete

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Marruecos ha ganado este jueves por 4-2 a la selección de Haití durante la tercera y definitiva jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, avanzando los norteafricanos a la fase de dieciseisavos de final como segundos por detrás de Brasil.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia), comenzaron activos los marroquíes por obra de Bilal El Khannouss, pero encajaron un golpe en el minuto 10 porque Josué Casimir amortiguó un balón bombeado en zona de tres cuartos y fraguó el 0-1 en el primer ataque peligroso del equipo caribeño, que ya ni aspiraba a ser de los mejores terceros de esta fase.

Casimir abrió para la galopada por el lado derecho del campo de Jean-Kévin Duverne, quien apuró hasta casi la línea de fondo y centró raso al área pequeña; entre la pasividad de la zaga rival, Lenny Joseph intentó rematar de tacón, el balón dio en la espalda del guardameta Yassine Bono y se coló en la portería de Marruecos para hacer saltar la sorpresa.

La respuesta rápida fue un centro-chut alto de Ayoub El Kaabi y que el portero haitiano Johny Placide envió a córner con agilidad. También probó fortuna más tarde Ismael Saibari un par de veces, incisivo, pero sin puntería. Y a la media hora llegó una doble ocasión muy clara de los 'Leones del Atlas', donde Placide se lució para desbaratar ambos tiros.

Primero fue con un pierna, tras un desmarque de Achraf Hakimi a la espalda de la zaga rival y culminando con un zurdazo seco, y después el portero de Haití evitó el gol en ese rechace tras un disparo raso de El Kaabi algo forzado. Sin embargo, los arreones marroquíes presagiaron lo que iba a suceder en el 39', gracias aquí al empuje de El Khannouss.

Se marchó por velocidad en la banda izquierda y metió un centro al área que tropezó en la pierna de Duverne, creando una parábola al balón que dificultó la estirada de Placide sobre su cabeza y, después de un toque con su guante, Hakimi remachó sobre la misma línea de gol y en pleno escorzo tras haberse adelantado corriendo a un defensor haitiano.

No obstante, los caribeños volvieron a dominar en el marcador gracias a un golazo en el 43' de Wilson Isidor, quien cazó un esférico suelto bastante fuera del área rival y enganchó un zambombazo de diestra que se fue elevando hasta entrar por la escuadra de la portería de Marruecos.

En ese clima de idas y venidas, la selección norteafricana tardó poco en empatar nuevamente. El omnipresente Hakimi fabricó otro ataque por la banda derecha, se asomó al extremo derecho y centró al punto de penalti, donde apareció raudo Saibari para marcar con un derechazo raso y fuerte.

Justo antes del descanso, desde la banda opuesta generó otro ataque el conjunto marroquí por mediación de El Khannouss pasando al madridista Brahim Díaz, quien tiró con la zurda sin pensárselo y el balón salió muy muy cerca de la escuadra más alejada. Al regreso de vestuarios, Placide siguió como protagonista del partido porque Marruecos achuchó aún más.

En el 60', tras el saque de un córner, El Khannouss controló la bola y ejecutó un derechazo con efecto a un palmo del suelo, luciéndose el cancerbero para impedir el gol. Para sacudirse la presión, Jean-Ricner Bellegarde lanzó un libre directo desde media distancia y la pelota se estrelló en la barrera, algo que al menos fue una tregua para Haití.

Paulatinamente se encerraban los pupilos de Sébastien Migné, así que su homólogo en el banquillo marroquí, Mohamed Ouahbi, hizo en la pausa de hidratación tres sustituciones de una tacada. Y uno de los hombres de refresco marcó el 3-2 en el 77'; Chadi Riad peinó en un córner, Soufiane Rahimi domó el balón y envió a la red una volea que botó en el césped.

En el tiempo de descuento, Azzedine Ounahi filtró un pase por banda izquierda y Rahimi le robó la 'cartera' a Carlens Arcus justo sobre la línea de fondo, salvó 'in extremis' que saliera del campo y asistió raso para que el joven Gessime Yassine empujase prácticamente a placer. Pese a las numerosas quejas haitianas, la revisión del VAR validó ese 4-2.

El último coletazo de los caribeños, la honrilla, fue un lanzamiento directo de falta que ejecutó Duckens Nazon con un zurriagazo de diestra y que propició un paradón de Bono, quizá de las mejores intervenciones de porteros en lo que se lleva jugado de Mundial. Así, el triunfo puso a Marruecos con siete puntos, quedándose Haití último y sin puntuar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MARRUECOS, 4 - HAITÍ, 2 (2-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

MARRUECOS: Bono; Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (Mazraoui, min.83); Amrabat, El Aynaoui (El Mourabet, min.83); Brahim Díaz (Ounahi, min.70), Saibari (Rahimi, min.70), El Khannouss; y El Kaabi (Yassine, min.70).

HAITÍ: Placide; Casimir, Duverne (Arcus, min.80), Adé, Delcroix, Expérience; Jean Jacques (Simón, min.80), Bellegarde; Providence (Nazon, min.67), Isidor (Deedson, min.67) y Joseph (Pierrot, min.84).

--GOLES:

0-1, min.10: Bono (pp).

1-1, min.39: Hakimi.

1-2, min.43: Isidor.

2-2, min.45+1: Saibari.

3-2, min.77: Rahimi.

4-2, min.90+1: Yassine.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (PBA). Amonestó con tarjeta amarilla a Placide (min.79), a Nazon (min.79) y Casimir (min.90+3) en Haití.

--ESTADIO: Mercedes-Benz Stadium, 68.239 espectadores.