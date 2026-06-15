Más de la mitad de los españoles cree que 'La Roja' es la gran favorita para ganar el Mundial

Archivo - El internacional Lamine Yamal en el calentamiento para jugar un partido con la selección española. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los españoles, el 54,4 por ciento, sitúa a España como la gran favorita para ganar el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, en el que 'La Roja' debuta este lunes contra Cabo Verde en Atlanta, según un estudio llevado a cabo por Sigma Dos.

Sin embargo, a la hora de la verdad, las expectativas se moderan, pues apenas un 12,6 por ciento confía plenamente en que el equipo de Luis de la Fuente alzará la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, y un 27,9 por ciento pronostica que se despedirá en los cuartos de final.

España arranca el Mundial como la principal candidata para levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio. Esta confianza supera con creces a la depositada en otras selecciones como Francia (12,2%), Brasil (9,4%) o la actual campeona, Argentina, con el 7,4% y se queda fuera del podio de aspirantes para los españoles.

Por detrás de quienes apuestan por la barrera de los cuartos, un 26,1% sostiene que la selección española logrará alcanzar la final, mientras que un 10,9 % sitúa su techo en las semifinales. Apenas un 3,1% contempla un escenario en el que el equipo caiga eliminado en la fase de grupos.

LOS JÓVENES, LOS MÁS ENTUSIASTAS

El torneo continúa despertando el interés de los españoles. El 51% de los ciudadanos asegura que el Mundial 2026 le despierta 'mucho interés' o 'bastante interés'. Por el contrario, uno de cada cinco españoles (20,9 %) afirma no tener 'ningún interés' en la competición.

Este atractivo es notable entre los jóvenes de entre 18 y 29 años, con dos de cada tres (65,4%) mostrando 'mucho' o 'bastante interés'. De hecho, son estos jóvenes los que tienen mayor confianza en la selección de Luis de la Fuente: un 18,6% confía en que el equipo logre el objetivo y continúe el ciclo ganador tras la Eurocopa de hace dos años.

Los jóvenes duplican así el dato respecto a los mayores de 65 años (9%), que se muestran como el grupo más pesimista.

Un 26,8% de los hombres declara tener 'mucho interés' en la competición, frente al 15,4% de las mujeres. En la misma línea, el porcentaje de personas que afirma no tener 'ningún interés' es mayor entre las mujeres (25,3%) que entre los hombres (16,4%).

En cuanto a las previsión del camino de España en el Mundial, los hombres son ligeramente más optimistas respecto a las posibilidades del combinado nacional, pronosticando en mayor proporción que España llegará a la final (28,5% frente al 23,7% de las mujeres) o que se alzará con el campeonato (13,4% frente al 11,8%).

LOS ELECTORES DE SUMAR Y DEL PP, LOS MÁS OPTIMISTAS

Por recuerdo de voto, la atención por el torneo entre los votantes de PP y VOX alcanza el 57,7%, mientras que entre los electores de formaciones de izquierda no llega al 50%.

En lo que respecta a la confianza en la victoria de España, seis de cada diez votantes populares y el 56% de los electores socialistas ven a España como la gran favorita para el campeonato.

Sin embargo, a la hora de pronosticar quién levantará el trofeo, el electorado de Sumar se sitúa a la cabeza con un 15,2% de confianza en la victoria de la selección. Le siguen muy de cerca los simpatizantes del Partido Popular (14,3%) mientras que el convencimiento sobre el triunfo en la final desciende hasta el 10,9% entre los votantes del PSOE.

La encuesta de Sigma Dos se ha realizado a personas de 18 años y más residentes en España con derecho a voto, entre el 1 y el 11 de junio, fecha de inicio del Mundial.