Mikel Merino se suma a la concentración de España

Mikel Merino a su llegada a la concentración de la selección española masculina de fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) - RFEF

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Mikel Merino se ha unido este martes a la concentración de la selección española masculina de fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde los de Luis de la Fuente han completado su cuarta jornada de trabajo de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El mediocentro navarro se incorporó a la concentración en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) días después de que su equipo, el Arsenal FC, cayese en la tanda de penaltis de la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain y de que los de Mikel Arteta celebrasen por las calles de Londres el título de la Premier League.

Luis de la Fuente y su cuerpo técnico han dirigido esta tarde el tercer entrenamiento de 'La Roja', donde ya ha estado el extremo Yeremy Pino, que el lunes se unió al resto de sus compañeros tras proclamarse campeón de la Conference League frente al Rayo Vallecano.

Merino todavía no se ejercitó con el grupo e hizo trabajo aparte, mientras que Lamine Yamal sigue acumulando rodaje y Víctor Muñoz y Nico Williams hicieron también trabajo específico. Los últimos en sumarse a la concentración serán David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz.

Este miércoles por la mañana (11.00 horas), los futbolistas afrontarán una nueva sesión de entrenamiento para preparar el España-Irak del jueves en Riazor. Posteriormente, a las 12.45 horas, comparecerán Luis de la Fuente y Borja Iglesias en rueda de prensa. El equipo viajará el jueves por la mañana hacia A Coruña, donde jugarán con el combinado iraquí a las 21.00 horas.