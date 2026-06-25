Montella no dimitirá como seleccionador turco pese a la temprana eliminación en el Mundial

El seleccionador turco de fútbol, el italiano Vincenzo Montella, en el partido contra Paraguay del Mundial de 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara. - Europa Press/Contacto/Matthew Huang

"Cuento con el apoyo del presidente de la federación, y de los jugadores, y eso me basta", subrayó el italiano

INGLEWOOD (ESTADOS UNIDOS), 25 Jun. (EP/DPA) -

El seleccionador turco de fútbol, Vincenzo Montella, ha descartado dimitir del cargo después de la temprana eliminación del combinado otomano en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se enfrentará este jueves a la anfitriona Estados Unidos en la tercera y última jornada sin opciones de lograr la clasificación para dieciseisavos de final.

"Si la pregunta es si voy dimitir, la respuesta es 'no'. Sigo teniendo energía y pasión. Si alguien quiere que dimita, tendrá que aceptar que no lo haré", declaró Montella en la rueda de prensa previa a ese último partido de la fase de grupos de Turquía contra Estados Unidos.

Montella, de nacionalidad italiana, lleva al frente del equipo desde 2023 y ha llevado a Turquía al Mundial por primera vez desde la edición de Corea del Sur y Japón en 2002. El equipo perdió contra Australia (2-0) y Paraguay (1-0) y ya no puede clasificarse para las eliminatorias.

Montella señaló que nunca antes un seleccionador de Turquía había llevado al equipo a la Eurocopa, en la que alcanzó los cuartos de final en 2024, y al Mundial.

"Cuento con el apoyo del presidente de la federación, y de los jugadores, y eso me basta", señaló el técnico italiano, quien censuró algunas informaciones aparecidas en los medios turcos en las que sufrió "ataques personales" que no puede "aceptar" e instó a los periodistas a "no destruirlo todo" y "no echarlo todo por la borda".

Montella también criticó un incidente ocurrido el martes en el hotel de concentración de la selección, cuando un grupo de tres o cuatro personas insultó al equipo, lo que suscitó un gran revuelo en las redes sociales, así como destacó que también había un grupo de 50 personas que les apoyaban.

"Llevábamos 24 años sin participar en un Mundial y ahora estamos aquí. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Es algo bueno que estemos aquí. Debemos mantenernos unidos", deseó.