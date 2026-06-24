Neymar Jr, "disponible y en forma" para el duelo ante Escocia

Carlo Ancelotti junto a Neymar Jr y Marquinhos durante un entrenamiento de la selección brasileña en el Mundial 2026 - Tom Weller/dpa

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de fútbol de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que el delantero Neymar Jr está "disponible y en forma" para el partido de este miércoles en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante una Escocia, un rival "difícil" y ante el que esperan "mejorar" para llegar de la mejor manera posible a los cruces.

"Neymar está disponible. Entrenó bien durante la semana y se preparó a conciencia para el partido, así que puedo jugar. Estamos muy contentos de que haya vuelto, con su calidad, puede ayudar al equipo", apuntó Ancelotti este martes en la rueda de prensa previa al choque contra el combinado escocés.

El de Reggiolo indicó que el exjugador del FC Barcelona, que llegó a la concentración con una lesión muscular, había entrenado "muy bien esta semana". "Está en forma, en condiciones y listo para jugar. Puede jugar la mitad del partido o los 90 minutos completos, está muy bien, ha trabajado muy duro, así que está listo", remarcó.

"Su actitud es muy buena, tiene muy buen ánimo, es un buen jugador y compañero de equipo, es muy serio y queremos volver a alinearlo lo antes posible. Aporta experiencia y conocimientos, lo está haciendo muy bien", añadió Ancelotti del brasileño.

Por otro lado, dejó claro que están "enfocados en mejorar en cada partido". "Creo que si jugamos bien ante Escocia, estaremos en una buena posición para la fase eliminatoria. Tenemos que intentar repetir la primera mitad del partido contra Haití, tener intensidad y precisión con el balón, y evitar errores y pérdidas. El equipo está mejorando en los entrenamientos y confío en que seguiremos mejorando", apuntó el italiano.

Este subrayó que no estarán pendientes de lo que pase en el Marruecos-Haití, con el combinado africano con los mismos puntos que la 'Canarinha' para optar al primer puesto del Grupo C. "Nos vamos a centrar en el partido que tenemos que jugar y que tenemos que jugarlo bien. Tenemos que intentar mejorar el partido que jugamos contra Haití porque este será más difícil. Escocia tiene un buen equipo, bien organizado, son luchadores y tienen la oportunidad de clasificarse mejor en el grupo, así que vamos a pensar en ese partido", recalcó.

"Tienen buenos jugadores, como (Scott) McTominay y (John) McGinn, que son futbolistas con experiencia. Los partidos fáciles en el Mundial ya quedaron atrás hace mucho tiempo, estamos preparados para afrontar un partido difícil", avisó Ancelotti.