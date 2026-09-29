Nico Williams: "Lamine Yamal es el mejor para el que sepa de fútbol"

Nico Williams y Lamine Yamal - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

"Espero que gane el Balón de Oro"

SEVILLA, 29 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS Manu Polo) -

El internacional español Nico Williams ha asegurado que Lamine Yamal, que este martes ha anotado dos goles en la victoria de España ante Croacia (4-1), es "el mejor para el que sepa de fútbol", y espera que pueda ganar el Balón de Oro porque es "un jugador especial".

"Hay muchas opiniones. Para el que sepa de fútbol y le guste disfrutar del fútbol, Lamine es el mejor. Espero que gane el Balón de Oro, la verdad", señaló en la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán. "La verdad es que no tiene techo", añadió sobre el delantero del FC Barcelona.

Además, se rindió a la actuación de su amigo ante el combinado balcánico en el segundo partido de la Liga de Naciones. "Lamine Yamal es lo que tiene, es un jugador especial. La primera que toca va para la cazuela, y el otro día igual. Estamos ante un jugador increíble, espero que siga así, trabajando con la humildad que tiene. Seguro que le vienen muchos trofeos y muchas victorias", aventuró.

Por otra parte, el atacante del Athletic Club se mostró "muy contento" por haber hecho uno de los goles ante Croacia. "Tengo que seguir trabajando así y coger confianza. A todo jugador le gusta meter goles, nos da confianza para el futuro, y espero seguir así", manifestó.

"Hay que trabajar, y si trabajas es mucho más fácil. Espero que con trabajo y sacrificio pueda seguir metiendo goles", continuó, antes de concluir con un deseo. "Quiero ser feliz y seguir sonriendo, que es lo que me gusta", finalizó.