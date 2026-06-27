Nico Williams: "Es uno de los peores días de mi vida"

Nico Williams tras la entrada de Nicolás de La Cruz en el España-Uruguay del Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/Martin Fonseca

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extremo de la selección española Nico Williams lamentó "uno de los peores días" de su vida este sábado al conocer una nueva lesión muscular tras el partido contra Uruguay el viernes en el Mundial 2026, por culpa de una entrada de "frustración" y "totalmente innecesaria" de Nicolás de la Cruz.

"Hoy es uno de los peores días de mi vida", escribió el atacante del Athletic Club en su cuenta de Instagram, recordando un año complicado con las lesiones hasta llegar al Mundial aún recuperándose de la última. "Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad", añade.

"Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día", confiesa.

El menor de los Williams no se dio por vencido con una lesión en el isquio para llegar al Mundial. "Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme", explica.

"Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria", añade.

El jugador español necesitó un regreso progresivo en el Mundial desde el debut contra Cabo Verde, ganando minutos hasta entrar en el 76' contra una Uruguay que se jugaba la eliminación, donde Williams fue objeto de una dura entrada por detrás de Nico de la Cruz, en medio de la agresividad al límite que mostró el equipo 'charrúa' en el Akron de Guadalajara.

"Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías", termina la nota del internacional español, pendiente de evolución para poder ayudar a una España clasificada a dieciseisavos de final como primera del Grupo H.