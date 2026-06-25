Nico Williams: "Sueño con ver al Nico de la EURO"

Nico Williams antes de un partido con la selección española en el Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extremo de la selección española Nico Williams aseguró este jueves que se ve "capacitado" para poder jugar ya de inicio, pero que también sabe que es "un poco impulsivo" en situaciones como esta, y por eso lo deja todo en la mano del seleccionador Luis de la Fuente, el cual tiene "mucha confianza" en su figura, mientras que no esconde que sueña con ofrecer la versión de la Eurocopa de Alemania.

"Tampoco quiero escupir para arriba ni quiero decir cosas que no tocan. Me veo capacitado para estar ahora mismo, pero soy un poco impulsivo en ese aspecto y siempre quiero entrenar más de lo debido, quiero jugar más de lo debido y me están cuidando como el que más, así que cuando toque, pues tocará", expresó Nico Williams a los medios en Guadalajara (México), escenario este viernes del duelo ante Uruguay.

Por ello, confesó que "sí" le tienen que "frenar" porque en ocasiones es "una cabra loca", aunque insistió en que se encuentra "bien" y "feliz". "Estoy intentando ayudar al equipo en lo que me toca. Espero seguir cogiendo minutos, cogiendo sensaciones tanto en los entrenos como en el partido, que eso depende del míster que tiene mucha confianza en mí", advirtió.

El jugador del Athletic Club no le da importancia a jugar. "Como si el seleccionador no me pone, quiero ayudar al equipo de la misma manera", advirtió. "Estoy muy tranquilo. Tengo mucha confianza en mí y el míster tiene mucha confianza en mí, y tanto como si no me toca, como si me toca, siempre voy a estar apoyando al equipo porque más allá de un jugador, está un grupo. Estoy contento, tengo que seguir trabajando y seguro que me llega la oportunidad", remarcó.

En este sentido, también dejó claro que "no" hay un límite de minutos para que pueda jugar. "Eso lo decide el míster. El míster va a decidir si tengo que jugar o si no, y yo voy a estar feliz con la decisión que tome. Sé que tiene mucha confianza en mí, así que veremos este viernes", puntualizó.

El menor de los Williams sueña "en realidad" con estar en este Mundial porque era algo "importantísimo" para él. "Sueño mucho con ver al Nico de la Eurocopa, que a mucha gente le gustó, así que a seguir trabajando como lo estoy haciendo porque estoy seguro que va a llegar ese momento", deseó.

Sobre el favoritismo de España al título, el extremo tiene claro que "es motivación, por supuesto". "Sabemos el cartel que tenemos. Hemos demostrado que somos los mejores y ahora hay que volver a demostrar en un escenario así como el Mundial. Creo que tenemos un 'equipazo' y por eso tenemos ese cartel, así que hay que disfrutar de ello y llegar hasta la final", sostuvo.

También sabe que son 26 jugadores pese al influjo que puede tener en el juego Lamine Yamal. "Tampoco voy a decir que dependemos solamente de un jugador porque tenemos un grupo increíble y puedo mencionar mil nombres como Pedri, Rodri, Fabián o Dani Olmo. Somos un equipo y de eso trata el fútbol, que todos estemos bien, saludables y que todos tengamos esa ambición de llegar a la final", puntualizó el internacional.

Con todo, ve "muy feliz" al joven extremo del FC Barcelona, el cual "sabe de lo que es capaz" y que "no tiene ningún tipo de presión". "Él sabe cómo lo tiene que hacer y vais a ver al mejor Lamine porque la verdad es que es increíble", aseveró de su compañero.

Finalmente, Nico Williams mostró su ilusión de cruzarse con su hermano Iñaki, que juega con la selección de Ghana. "Molaría un montón, la verdad", confesó. "He hablado mucho con mi hermano sobre ese tema y ojalá que se pueda dar. Me encantaría mucho poder jugar contra mi hermano porque nunca lo he hecho en un partido oficial", agregó.

"Ojalá lleguen a esa situación y lleguen lo más lejos posible. Sería lo más grande que me puede pasar porque he jugado con él y me gustaría jugar contra él algún día, y darle de su medicina. Ojalá pueda llegar lo más lejos posible", sentenció el menor de los hermanos.