Unai Simón: "Dependemos menos de Nico y Lamine de lo que se dice"

El portero internacional español Unai Simón en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portero internacional del Athletic Unai Simón calificó a Nico Williams y Lamine Yamal como "determinantes", pero subrayó que tienen menos dependencia "de lo que se dice", antes de enfrentarse este viernes (2:00 del sábado, horario peninsular español) a Uruguay en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Creo que mucho menos de lo que se pinta desde fuera o desde lo que lo pintáis en la prensa. No estoy de espaldas a la realidad, son dos jugadores diferenciales para nosotros, pero no dependemos de ellos. Al final, la Eurocopa la ganamos con los que estaban en el campo y con los que salieron del banquillo. ¿Qué son determinantes? Sí, lo son, pero no dependemos de ellos. Tenemos una selección bastante competitiva para, en momentos sin Nico y Lamine, poder alcanzar esa final que todos deseamos", comentó.

En declaraciones al programa 'El Larguero' de la SER que recoge Europa Press, Unai Simón dijo que tras el empate (0-0) de Cabo Verde los jugadores de 'La Roja' estaban convencidos de ganar a Arabia Saudí. "Y ahora estamos convencidos de que podemos ganar a Uruguay. El empate nos vale, pero eso habrá que verlo en el minuto 85 de partido. Hasta entonces, hay que intentar ganar el partido y ser eficaces en las áreas", manifestó.

Simón hizo autocrítica del debut de España ante Cabo Verde. "Me preocupé a partir del minuto 80, cuando ya veía a 'Ayme' (Laporte) tirar arriba para marcar gol. No estábamos atentos a las vigilancias. Estábamos más atentos a marcar que a que no nos marcasen. Lo normal por la dinámica del partido. Pero en ese momento empiezas a ver que ellos tenían aviones arriba y que, en cualquier contragolpe, podían llegar al área. Vi más descontrol en defensa", analizó.

En este sentido, recordó la ocasión que tuvo Cabo Verde para lograr, incluso, la victoria. "Tienen un córner en el que remata un jugador solo, y menos mal que la tira al centro. Pero el resto del partido... son cosas que pasan. No todas las acciones de ataque van a acabar en gol. No se nos dio el día. Igual que ante Arabia, sí, ese día no se dio", añadió.

Simón también bromeó con el récord logrado por Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, que han disputado su sexto Mundial consecutivo. "Qué pereza me da pensarlo. A mí no me pillas en el de España ni de coña. No sé si éste será mi último Mundial, pero yo lo voy a disfrutar como si fuese el último", indicó.

Acerca de su futuro, el meta del Athñetic aseguró que no pasará por los banquillos. "Lo tengo clarísimo. No me gusta la táctica y creo que ser entrenador es de lo más ingrato del mundo del fútbol. Tantos disgustos no me quiero llevar. No disfruto tanto del fútbol como para eso", declaró.

Asimismo, se refirió a su relación con el resto de porteros de la selección nacional. "Se habla mucho de que Remiro venía a hacer grupo (en la Eurocopa de 2024), pero la realidad es que Remiro venía a competir por la titularidad. Remiro entrenaba muy bien y tenía capacidades para estar peleando por jugar. Es un porterazo. Si yo fuese él, me molestaría que dijesen que venía porque es buena persona. No es verdad. Es un animal competitivo", dijo.

La relación de Álex Remiro, David Raya y Simón ya venía forjada de dos años atrás. "Eso hace los entrenamientos más amenos. Con Joan llevamos los 10 días de marzo y esta concentración. Es tiempo suficiente para conocernos. Cuando acabe este Mundial, tendremos una relación similar a la que teníamos con Alex. En el campo, tenemos esa ambición los tres por querer jugar el día de Uruguay y ya será el míster el que decida a quién poner. El respeto, el buen rollo todo eso sigue con Joan. Es raro que escuchéis que alguien hable mal de Joan. Es muy buena persona, siempre te desea lo mejor, te dice qué necesitas, cómo quieres calentar. Está pendiente de ti. Eso es de buen tipo, de buen compañero. Y qué te voy a decir de David. No sé si son cuatro años o cuántos llevo con David. Nos conocemos a las mil maravillas", celebró.