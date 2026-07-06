Noruega elimina a Brasil en octavos de final del Mundial

Erling Haaland, Noruega - Brasil, Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/Jon Olav Nesvold

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Noruega venció y eliminó (2-1) a la de Brasil este domingo en el cruce de octavos de final del Mundial 2026 celebrado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Un doblete de Erling Haaland tumbó a la pentacampeona, que seguirá buscando la sexta tras su última estrella en 2002, e hizo historia para la selección nórdica, por primera vez en cuartos de final de una Copa del Mundo, donde se medirá a México o Inglaterra.