Nueva Zelanda y Egipto, a por un billete histórico

Mohamed Salah, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Melissa Levin

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones masculinas de fútbol de Nueva Zelanda y de Egipto se enfrentarán este domingo (3.00 horas del lunes) en el Estadio BC Place de Vancouver durante la segunda jornada del Grupo G en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con todo por decidir y la opción de sumar tres puntos para poner pie y medio en dieciseisavos de final, un billete histórico.

Nunca el equipo oceánico ni el africano han pasado de la fase inicial en un Mundial, ambos viviendo su tercera participación en esta cita que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Con las cuatro selecciones del grupo empatadas a un punto, alcanzar cuatro supone ser favorito al billete directo y claro candidato a un mejor tercero.

Al igual que Nueva Zelanda contra Irán, tuvo Egipto su estreno de cara frente a Bélgica, pero se le escapó con un gol en propia puerta. Los 'Faraones' dejaron en ese 1-1 una grata imagen pese a la versión gris de Mohamed Salah, luciendo arriba la referencia de Omar Marmoush, así que tratarán de alargar eso en un segundo partido con premio gordo.

Del mismo modo, los 'All Whites' tienen motivos para el optimismo, sobre todo gracias a su efectividad en punta, fruto de la habitual conexión entre Chris Wood y Elijah Just. El capitán y mítico futbolista neozelandés maximizó el juego de los suyos, un Wood que marcó diferencias en el regreso de su país 16 años después a un Mundial.

El del Nottingham Forest es el mejor arma de una selección que se adelantó dos veces ante Irán y no resguardó su renta (2-2), reflejando menos contundencia atrás. Para 'All Whites' y 'Faraones' está en juego hacer historia por partida doble, con ese virtual billete a los cruces y una posible victoria que sería la primera en fase final de un Mundial.

Ese objetivo compartirán aquí ambos equipos, teniendo Nueva Zelanda la baja del lesionado centrocampista Matt Garbett, quien 'in extremis' no entró en la convocatoria mundialista de su seleccionador, el inglés Darren Bazeley. En cambio, el entrenador egipcio Hossam Hassan tiene 'a priori' a toda su plantilla disponibles de cara a este segundo partido.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

NUEVA ZELANDA: Crocombe; Payne, Bindon, Surman, Cacace; Stamenic, Bell; Just, Singh, McCowatt; y Wood.

EGIPTO: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Fatouh; Lasheen, Attia, Ashour; Ziko, Salah y Marmoush.

--ÁRBITRO: Omar Mohamed Al Ali (UAE).

--ESTADIO: Estadio BC Place de Vancouver.

--HORA: 3.00 (hora peninsular española del lunes).