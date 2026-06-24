El futbolista neerlandés Cody Gakpo celebrando su segundo gol ante Suecia en el segundo partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - Trask Smith/CSM via ZUMA Press W / DPA

Países Bajos se juega el primer puesto ante una Túnez eliminada

La selección neerlandesa debe ganar por el mayor número de goles posible ante un posible empate a puntos con Japón

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de los Países Bajos buscará este jueves (01.00 hora peninsular del viernes en España) en el Estadio Arrowhead de Kansas City acabar primera del Grupo F del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para lo que necesita, en primer lugar, ganar a una Túnez eliminada, y en segundo, hacerlo por la mayor cantidad de goles ante un posible empate a puntos con Japón.

La 'Oranje' quiere sellar definitivamente su boleto para los dieciseisavos de final del torneo, aunque lo tiene bastante bien encarrilado incluso si perdiese ante un rival sin presión y que lleva una Copa del Mundo bastante mala. Los de Ronald Koeman suman cuatro puntos tras su empate ante Japón (2-2) y su goleada a Suecia (5-1), rivales con los que peleará por ser primero y que se cruzan a la misma hora. Una derrota acompañada de victoria escandinava le podría enviar a la tercera plaza y añadir suspense.

En este sentido, el empate a puntos con los suecos, que se produciría si la triple subcampeona del mundo cae ante 'las Águilas de Cartago' y el combinado de Graham Potter y el japonés firman tablas, le dejaría segundo tras los 'Samurais Azules', mientras que acabar igualado a puntos con estos, haría recurrir al 'goal-average' general.

Y aquí parece tener ventaja los Países Bajos, que suman un +4, lo mismo que Japón, pero a su favor está que llega animado tras su gran triunfo ante Suecia, que le permitió desquitarse del aparente conservadurismo que había ofrecido en su debut ante los japoneses y que le costó dos puntos, y que Túnez ya ha mostrado mucha debilidad defensiva, lo que puede sacar partido el combinado neerlandés y su estilo ofensivo comandado por Brian Brobbey y Cody Gakpo, ambos autores de un doblete.

Koeman probablemente no modificará el once que tan buen resultado le dio ante los suecos en su segundo partido y tratará de replicar el buen y efectivo comienzo que firmó para sumar una nueva victoria y llegar a los cruces asentado en su impresionante racha de 14 partidos sin perder en Copas del Mundo desde que perdiese contra España la final de 2010.

Enfrente, una Túnez que ha firmado un pobre Mundial y a la que tampoco le funcionó el revulsivo de destituir a Sabri Lamouchi tras el duro estreno ante Suecia (5-1) y apostar por el experimentado Hervé Renard, cuya llegada tampoco surtió efecto, con otra sonora goleada (4-0) ante Japón.

Para intentar ser competitivo y poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas y cinco partidos en total sin ganar, el equipo norteafricano deberá en primer lugar mejorar ostensiblemente sus prestaciones defensivas, muy lejos de las que le llevaron a clasificarse a este Mundial.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

TÚNEZ: Chamakh; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Slimane, Rani Khedira, Achouri; Gharbi, Mejbri y Tounekti.

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Frenkie De Jong, Reijnders; Brobbey, Gakpo y Malen.

--ÁRBITRO: Katia Itzel García (MEX).

--ESTADIO: Arrowhead Stadium de Kansas City.

--HORA: 01.00/DAZN.