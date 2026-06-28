Países Bajos y Marruecos, choque de altura por los octavos

Países Bajos y Marruecos - AFP7/EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Países Bajos y Marruecos afrontan este lunes en Monterrey, madrugada del lunes al martes en España (03.00 horas/DAZN), una de las eliminatorias más atractivas de los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que los de Ronald Koeman aspiran a mantener la competitividad de sus últimos torneos y los africanos, a repetir lo logrado en Catar 2022.

El Estadio BBVA de la localidad mexicana acogerá, quizás, uno de los cruces más parejos de esta edición de la Copa del Mundo, al que ambos combinados acuden invictos después de cumplir con las expectativas durante la fase de grupos, con dos victorias y un empate cada uno.

En el Grupo F, Países Bajos arrancó con dudas con un reparto de puntos ante Japón (2-2), pero fue ganando confianza a medida que avanzaba el torneo. Posteriormente, goleó a Suecia (5-1) con dobletes de Cody Gakpo y de Brian Brobbey y un tanto de Crysencio Summerville, que ya había anotado ante los nipones, y cerró la primera fase ganando a la ya eliminada Túnez (1-3) para ser primera de grupo.

Ahora, la finalista de 1974, 1978 y 2010 y en el octavo puesto del rankinf FIFA espera refrendar sus buenas sensaciones en un duelo a cara o cruz con el que esperan sacarse la espinita de su última eliminación en el torneo, en cuartos de final de Catar 2022, cuando la a la postre campeona Argentina y los penaltis acabaron con su sueño. Una generación que ya alcanzó las semifinales de la Eurocopa 2024 y que espera dar la talla frente a un rival menos experimentado pero que ya sorprendió en la anterior edición.

Y es que los 'Leones del Atlas', campeones de África y actualmente octavos del mundo, tocaron techo con las semifinales en Catar, algo que ningún otra selección africana había conseguido hasta entonces. Francia frenó su acceso a la final, pero en Norteamérica los de Mohamed Ouahbi quieren volver a hacer historia.

De hecho, lo hicieron en parte al sellar en su estreno en Nueva Jersey un empate con Brasil (1-1), que solo consiguió arrebatarles el liderato del Grupo C por la diferencia de goles -+6 frente a +3-. Tras la victoria ante Escocia (0-1), de nuevo con gol de Ismael Saibari, también se impusieron a la colista Haití (4-2).

Para el duelo en Monterrey, Koeman, sin tocados ni bajas, advirtió de la necesidad de cerrar espacios ante un adversario "con facilidad para marcar". Así, formará con su once habitual, con Bart Verbruggen bajo palos, Virgil van Dijk y Jan Paul van Hecke en el centro de la zaga y Micky van de Ven y Denzel Dumfries en los laterales.

El azulgrana Frenkie de Jong estará al frente de la creación de juego junto a Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch, mientras que la responsabilidad arriba recaerá en Cody Gakpo, que acumula dos goles y ha decidido continuar en el torneo a pesar de que su pareja ha perdido el hijo que esperaban, Donyell Malen y Brian Brobbey, máximo artillero de los neerlandeses con tres tantos.

Enfrente, Marruecos, con la única duda de quién acompaña al balear Chadi Riad como central, si Redouane Halhal o Issa Diop, confiará de nuevo en sus hombres habituales, con el mediapunta Ismael Saibari, que acumula tres dianas, dispuesto a marcar por cuarto partido consecutivo. El madridista Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui o el cotizado Ayyoub Bouaddi tendrán la oportunidad de reivindicarse.

La única vez que Países Bajos y Marruecos se vieron las caras en partido oficial se saldó con triunfo holandés (2-1) en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994. Posteriormente, se intercambiaron victorias en amistosos celebrados en 1999 -triunfo africano (1-2)- y 2017 -se impusieron los neerlandeses (1-2)-.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Malen, Gakpo y Brobbey.

MARRUECOS: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Saibari; Brahim Díaz, El Khannouss y El Kaabi.

--ÁRBITRO: Wilton Sampaio (BRA).

--ESTADIO: BBVA de Monterrey.

--HORA: 03.00/DAZN.