Pape Gueye no volverá a jugar con Senegal con el actual seleccionador

01 July 2026, US, Seattle: Belgium's Jeremy Doku and Senegal's Pape Gueye fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Belgium and Senegal at the Seattle Field. Photo: Bruno Fahy/Belga/dpa - Bruno Fahy/Belga/dpa

SEATTLE (ESTADOS UNIDOS), 2 Jul. (EP/DPA) -

El internacional senegalés del Villarreal Pape Gueye ha afirmado que no volverá a jugar con su selección bajo las órdenes del actual seleccionador, Pape Thiaw, después de haber sido sustituido en la derrota (3-2) ante Bélgica en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador del Villarreal, de 27 años, no ocultó su enfado por haber sido sustituido en el minuto 66 de la segunda parte del encuentro que se decidió en la prórroga por un penalti.

"Me gustaría anunciar hoy que, mientras este cuerpo técnico siga en el cargo, me tomaré un descanso de la selección nacional. Estaba en buena forma física, pero al final es el seleccionador quien toma las decisiones", escribió Gueye en su cuenta oficial en Instagram.