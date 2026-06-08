Pau Cubarsí: "Somos una gran familia y eso proporciona ganar partidos y títulos"

Pau Cubarsí, durante un entrenamiento de la selección española para el Mundial 2026 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona y de la selección española Pau Cubarsí destaca la unión existente en el combinado nacional de cara al Mundial de 2026 y aseguró que la fortaleza del grupo pasa por la capacidad de sus integrantes para priorizar el colectivo por encima de los éxitos individuales, en una entrevista a la revista 'GQ HYPE' recogida por Europa Press.

"Creo que somos una gran familia, un muy buen equipo que siempre buscamos lo mejor para el compañero y no su propio premio. Vamos todos juntos y creo que eso, al final, es lo que proporciona ganar trofeos y partidos", afirmó el internacional español.

El central catalán, de 19 años, también valoró el relevo generacional que vive la selección y se mostró convencido de que la combinación entre jóvenes talentos y jugadores experimentados puede resultar clave en la cita mundialista. "No tenemos tanta experiencia, pero creo que la mezcla de juventud y veteranía puede hacer de nosotros un muy buen equipo", señaló.

Por otro lado, Cubarsí se refirió a la responsabilidad que supone vestir la camiseta del FC Barcelona, aunque dejó claro que la presión no condiciona su forma de jugar. "Siento la responsabilidad de jugar en el mejor club del mundo, sometido a mucha observación, pero en ningún caso me siento cohibido", indicó.

Por último, el defensa reivindicó la importancia de mostrarse tal y como uno es y restó importancia a las críticas. "No creo que mostrar vulnerabilidad deba ser un motivo de burla, a fin de cuentas quieres que la gente sepa cómo eres y eso es lo más honesto", manifestó, antes de apuntar que quienes critican a menudo "necesitan ser escuchados o vistos por los demás" y que "en el fondo solo buscan atención".