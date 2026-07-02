Pedro Porro, sobre Llorente: "Cualquiera de los dos lo va a hacer bien, confianza total en nosotros"

Pedro Porro celebra un gol. - Europa Press/Contacto/Li Ying

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Pedro Porro ha dicho que tanto él como Marcos Llorente, "cualquiera de los dos" que elija el seleccionador Luis de la Fuente para ser titular en la selección nacional, "lo va a hacer bien" porque hay "confianza total" en ambos para ocupar el puesto de lateral derecho durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Somos un grupo de 26. Obviamente que yo no estaba en mi mejor momento contra Uruguay porque tenía unos pequeños problemas. Podría haber arriesgado, sí, pero Marcos [Llorente] está como un tiro. La verdad que cualquiera de los dos que juegue lo va a hacer bien, confianza total en nosotros", dijo este jueves en la zona mixta del SoFi Stadium tras ganar por 3-0 a Austria y acceder a los octavos de final.

"Ha sido un gol muy bonito porque es mi primer gol y muy feliz también por la victoria del equipo", comentó un Porro que marcó de cabeza el 2-0 en el 66'. "Como sea, tenía que entrar ese balón. Pero la verdad que ha sido un partido muy completo de todo el grupo, como he dicho antes. Muy feliz y ahora a disfrutar la clasificación", subrayó.

"Es un sueño hecho realidad, es un sueño que trabajas desde bien pequeño. Como he dicho antes, dar las gracias sobre todo a mis compañeros, a mi familia, tanto la que está aquí como la que me está apoyando en España, porque la verdad que no lo piensas hasta que no estás aquí. Es difícil ya debutar en un Mundial con tu país, imagínate marcar mi primer gol con esta camiseta. La verdad que muy feliz", repitió.

Por último, restó importancia a las críticas recibidas en la fase de grupos. "A ver, la gente puede opinar que el juego está o no bien. Son palabras de fuera. Nosotros estamos confiando en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer, en preparar cada partido de la mejor manera posible y ahora a pensar en la siguiente ronda", zanjó desde Inglewood.