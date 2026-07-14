Pedro Porro: "La victoria es de los 26, del cuerpo técnico y de todos los que nos estaban apoyando"

Pedro Porro, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Pedro Porro ha afirmado que la victoria de este martes por 0-2 contra la selección de Francia en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 "es de los 26" jugadores convocados y también "del cuerpo técnico" liderado por Luis de la Fuente y "de todos" los que "estaban apoyando en casa".

"Ahora mismo pienso en la victoria del equipo. La verdad que ha sido una victoria de todos, yo creo que hemos hecho un trabajo muy bueno desde el principio hasta el final. Sabíamos que Francia venía haciendo las cosas muy bien yo creo, así que muy feliz por eso", comentó Porro en la zona mixta del AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos).

"He seguido trabajando con humildad, no es fácil entrar en la selección, yo sabía eso desde el principio. Pero bueno, ahora pues muy feliz, muy confiante y también feliz por la victoria del equipo", repitió el lateral derecho titular de la selección española, autor del 0-2 ante una Francia que parecía favorita en los días previos a esta semifinal.

"Sabíamos que contrarrestar sus puntos fuertes era importante para nosotros. Yo creo que como he dicho antes, hemos hecho un partido muy, muy serios desde el principio hasta el final, todos. La verdad es que ha sido un espectáculo ver competir al equipo y darle la enhorabuena a todos, yo creo que ha sido un trabajo muy bueno", insistió el del Tottenham Hotspur.

No obstante, reiteró que se sentía "muy feliz, muy feliz" debido a su gol y a la clasificación para la final del próximo domingo (21.00 horas). "Pero yo creo que hoy la victoria es del equipo, yo creo que la victoria es hoy de los 26, del cuerpo técnico, de todos los que nos estaban apoyando en casa y de todos los que están aquí detrás de nosotros empujándonos", subrayó Porro sobre la nutrida afición de la 'Roja'.

Así, le dedicó este triunfo "a todos ellos" porque "no es fácil" estar apoyando a la 'Roja' cada día. "Por todas las familias que han venido hasta aquí y también la mía en la que está en España, en Extremadura. La verdad que muy feliz, muy feliz porque nos lo merecemos", recalcó Porro.

Mientras, describió la jugada de su 0-2. "Me he metido por dentro, he visto a Dani [Olmo], que estaba un poquito marcado, pero sabía que si le daba el balón, me lo podía dar de primera; he hecho eso porque ningún defensa se la espera y me he quedado frente al portero. La verdad, he tenido esa sangre fría de haber jugado de extremo, de ponerle al palo corto. Y muy feliz por el gol", agregó al respecto.

Igualmente a pie de campo había declarado a RTVE que este acceso a la final "es un sueño hecho realidad". "La verdad que es mi mejor sueño. Muy feliz, muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy para poder pasar", señaló el lateral 'spur'.

"Sabíamos que era una selección muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien y la verdad esto es del equipo, no es nada mío, simplemente es darle enhorabuena a todo porque han hecho un partidazo", concluyó Porro.