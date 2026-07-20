Pedro Sánchez felicita a una "enorme" selección española: "Gracias, equipo"

La selección española celebra el título de campeona del mundo en el MetLife Stadium. - Europa Press/Contacto/Scott Rausenberger

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a la selección española por proclamarse campeona del mundo y conseguir su segunda estrella tras vencer por 1-0 a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"¡Somos campeones del mundo! ¡Enorme nuestra selección! Gracias, equipo", escribió el jefe del Ejecutivo en su perfil de la red social 'X', después de la victoria con gol de Ferran Torres en la prórroga de la final del torneo, para que la 'Roja' borde su segunda estrella 16 años después de levantar el trofeo en Sudáfrica por primera vez.

Sánchez acudió al MetLife Stadium para presenciar el partido que enfrentó a la selección española con Argentina. Tras el partido, el presidente del Gobierno se desplazará a Argelia, donde llevará a cabo su agenda institucional el lunes.