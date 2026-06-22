Petkovic muestra "plena confianza" en Luca Zidane: "Todo el mundo tiene derecho a cometer errores"

Luca Zidane trata de evitar el gol de Leo Messi en el Argentina-Argelia del Mundial 2026 - Tom Weller/dpa

SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 22 (dpa/EP)

El seleccionador de fútbol de Argelia, Vladimir Petkovic, defendió este domingo a su portero Luca Zidane y ha expresado su confianza en el hijo de Zinédine Zidane en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá pese a su actuación en el estreno ante Argentina.

"Todo el mundo tiene derecho a cometer errores. Tengo plena confianza en sus capacidades", declaró Petkovic antes del segundo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo contra Jordania, que se disputará este lunes.

El portero fue objeto de críticas tras la derrota por 3-0 ante Argentina en el partido inaugural del torneo, en el que Lionel Messi marcó un triplete, pero Petkovic no le dio importancia. "No leo nada, no tengo ninguna cuenta en las redes sociales", zanjó.

De cara al crucial partido contra Jordania, también circulan rumores de que el delantero Mohamed Amoura, una de las piezas claves, podría quedarse fuera del equipo. "Aún no puedo confirmarlo. Todavía nos queda una sesión de entrenamiento más, y no podré decir nada al respecto hasta mañana", subrayó.