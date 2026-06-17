Piqué: "No me preocupa el empate con Cabo Verde, España sigue siendo favorita"

El exinternacional de fútbol Gerard Piqué en un acto publicitario de Uber Eats. - UBER EATS

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exinternacional español del FC Barcelona Gerard Piqué afirmó no estar "preocupado" por el empate (0-0) de España frente a Cabo Verde en su debut en el Mundial de fútbol de 2026, apeló a la calidad de Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Pedri, y ve a Argentina como la "gran favorita" para levantar la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

"Después del empate no me veo preocupado. España sigue siendo favorita. El hecho de contar con Lamine, Pedri, Cubarsí hace que estemos entre las candidatas. Nosotros ganamos el Mundial perdiendo el primer partido", recordó el exjugador Gerard Piqué en un acto publicitario en Madrid de Uber Eats.

El exdefensa catalán transmitió calma tras el resultado de España contra Cabo Verde de cara a lo que resta de mundial, y aseguró que la selección española se encontrará más "cómoda" por el estilo de juego de Arabia Saudí, equipo que opta por tener la posesión del balón y no "encerrarse atrás".

Asimismo, Piqué señaló que un empate en el primer partido sirve como un "toque de atención", pero alegó que en el propio vestuario los internacionales saben que son "buenos jugadores", y destacó a los azulgrana Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí.

En este sentido, el embajador de Uber Eats subrayó que España, con Vicente del Bosque en el banquillo, levantó el título mundial en Sudáfrica 2010 tras perder (0-1) el primer partido contra Suiza.

El blaugrana desveló la "presión" que sentía el vestuario en el Mundial de Sudáfrica 2010 tras conquistar la Eurocopa dos años antes, en 2008. Sin embargo, España, según él, ha ido "escalando peldaños" hasta estar a "la altura de las grandes selecciones" históricamente.

ARGENTINA POR DELANTE DE ESPAÑA

Pese a considerar a España como una de las grandes candidatas al título en el presente Mundial, Piqué destacó a Argentina por delante del equipo de Luis de la Fuente, con lo que su excompañero Leo Messi levantaría la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. Sin embargo, advirtió de que en cualquier partido puede perder y "volver a casa".

Respecto al fichaje del técnico portugués José Mourinho por el Real Madrid, Piqué consideró que es el entrenador perfecto para "dar show" y que "no se hable de fútbol", y no ocultó su deseo por la continuidad de Álvaro Arbeloa para que se vean "las 'Champions' en las vitrinas". "Yo durante la temporada le deseé que le fuera lo mejor, no que ganara títulos", dijo el blaugrana.

Por otro lado, aseguró que no le han molestado las declaraciones que aparecen publicadas en los medios sobre el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid porque "son falsas". "No he criticado al jugador, le deseo una gran carrera, es un buen jugador, pese a fichar por el Real Madrid. Es distinto el interés personal o que le vaya bien al jugador con que no gane ningún título", opinó sobre el defensa exzulgrana.

Además, al exjugador del Barça "le da igual" que se anuncie el fichaje de un jugador en pleno Mundial por las críticas acerca de que puede desestabilizar el ambiente en la concentración de la selección española.

No se ha pronunciado sobre los rumores de la llegada de Julián Álvarez al club blaugrana, recalcando que se ha fichado al delantero británico del Newcastle Antonhy Gordon. "Eso es cosa de Deco y de la dirección deportiva. El Real Madrid se mete por en medio en todos los fichajes", denunció.