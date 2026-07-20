Porro: "Es el gol de todos, he jugado gracias al corazón de los españoles"

El internacional Pedro Porro celebra el segundo tanto de España contra Francia en las semifinales del Mundial de fútbol de 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa internacional español Pedro Porro afirmó que el gol de Ferran Torres que dio el triunfo (1-0) contra Argentina en la final del Mundial de fútbol de 2026, disputada en Nueva Jersey (Estados Unidos), es "el de todos los españoles", y subrayó que, pesar de las molestias físicas que arrastraba, pudo jugar gracias al "corazón" de la afición de 'La Roja'.

"Es un espectáculo ver competir a este equipo. Desde el minuto uno en que empezamos este Mundial hasta el 125 de la prórroga de hoy hemos competido como animales todo el equipo, los 26, y los que están en España", dijo el defensa del Tottenham Hotspur al término de la final del Mundial.

Para Pedro Porro, uno de los pupilos de Luis de la Fuente más destacados del campeonato, España es justa campeona. "Ahora queda celebrarlo con todos en España. Terminada la primera parte de la prórroga le dije a Lamine (Yamal): 'La vamos a tener, vamos a seguir confiando'. Y ese centro sabía que tenía muchas cosas, vi a Nico (Williams) y sabía que la podía dejar para Ferran, y ese gol es de todos", relató.

Porro dejó atrás sus problemas físicos con los que acabó la semifinal contra Francia y volvió a ser titular en la final. "He jugado gracias al corazón de todos los españoles. Estaban aquí mi familia, mi hijo, mi hermano, y he jugado con la fuerza de todos", señaló el lateral derecho español.