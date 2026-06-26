Portugal no quiere amargarse ante Colombia

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo (izquierda), y los colombianos Daniel Muñoz y Juan Quintero, en el Mundial 2026. - DPA / EUROPA PRESS

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Colombia y Portugal se enfrentan este sábado, madrugada del domingo en España, en la tercera y última jornada del Grupo K del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, con el primer puesto en juego, para lo que los lusos necesitan ganar, mientras el equipo 'cafetero' llega ya clasificado y le vale con no perder para mantener el liderato.

Portugal y Colombia definen este sábado su camino en las eliminatorias del Mundial, y la situación del grupo es más favorable para los de Néstor Lorenzo, que vencieron sus dos partidos previos a Uzbekistán (1-3) y República Democrática del Congo (1-0) para sumar seis puntos. Mientras que el conjunto luso tuvo un primer susto en el debut con el empate (1-1) frente al combinado africano, aunque se desquitó después ante los asiáticos con un contundente 5-0 para colocarse con cuatro unidades.

Así, la única opción para los de Roberto Martínez de ser primeros del Grupo K es vencer en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) a una Colombia que solo ha sufrido dos derrotas desde marzo de 2025 en una serie de 15 encuentros (9V y 4E), aunque fueron en dos amistosos en los dos últimos compromisos ante combinados europeos -Francia y Croacia-.

El equipo 'cafetero' calibra ahora el potencial de Portugal y no quiere caer en el error de sufrir exceso de relajación por tener ya el billete a los cruces, porque debe ser un aliciente ganar por segunda vez en su historia los tres partidos de la fase de grupos. Si es primera, el abanico de posibles rivales, que sale de los mejores terceros, es muy amplio, y podría ser Paraguay, Ecuador, Senegal, Irak, Austria, Argelia o Croacia. Y si es segunda, sería Ghana o Inglaterra.

La goleada a Uzbekistán dio aire a un combinado portugués que vio enfriada sus expectativas en ese estreno con dudas, y también a un Cristiano Ronaldo que se reivindicó con un doblete ante los de Fabio Cannavaro, convirtiéndose en el único jugador de la historia que ha marcado en seis Mundiales.

Sin embargo, quieren alejarse del estado de alarma que supondría perder ante Colombia, con Inglaterra o Ghana en el horizonte de dieciseisavos, o incluso verse relegados a la tercera plaza si RD Congo golea a Uzbekistán. Aunque el balance más reciente de la campeona de Europa y de la Liga de Naciones 2024-25 invita al optimismo, ya que ha ganado 11 de sus últimos 15 partidos, solo con la derrota ante Irlanda en ese partido marcado por la expulsión del crack de Madeira.

Dada la relevancia del duelo para el futuro de ambos equipos, se prevén pocos cambios en sendos onces titulares, quizá alguno más en el colombiano. Néstor Lorenzo tiene la duda de Luis Suárez por un problema en el hombro y podría dar descanso a Jefferson Lerma, Johan Mojica y Jhon Lucumí, con Yerri Mina y Richard Ríos esperando su turno.

Mientras que en Portugal, la gran duda es si Joao Félix repetirá como titular o si Martínez se decanta por Rafa Leao, que marcó desde el banquillo, o una jugador más del perfil de Bernardo Silva para dominar más la posesión y controlar más a un equipo colombiano que tiene peligro al espacio con Luis Díaz. El jugador del Bayern de Múnich es la figura de los 'cafeteros', con un gol y una asistencia.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

COLOMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Richard Ríos, Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luiz Díaz; y Luis Suárez.

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Bruno Fernandes, Joao Félix; y Cristiano Ronaldo.

--ÁRBITRO: Alireza Faghani (IRN).

--ESTADIO: Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

--HORA: 01.30/La 1.