RD Congo apura sus opciones en el Mundial

Jugadores de la RD del Congo celebran el gol ante Portugal en el Mundial 2026. - Tom Weller/dpa

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de República Democrática del Congo y Uzbekistán se miden este sábado, madrugada del domingo en España, en la tercera y última jornada del Grupo K del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, con los africanos como grandes favoritos para estar en las eliminatorias por primera vez en su historia, ante un combinado asiático eliminado que quiere despedirse con buenas sensaciones.

'Los Leopardos' son una de las revelaciones de este Mundial 2026 por su fútbol sólido que, en su vuelta a una Copa del Mundo 52 años después, impidió la victoria de Portugal, tras empatar el gol inicial de Joao Neves con su figura Yoane Wissa como protagonista. También opusieron resistencia a Colombia en el segundo encuentro, aunque se fueron sin premio por gol en la segunda mitad de Daniel Muñoz.

Sin embargo, el inesperado punto logrado ante Portugal les pone en una situación privilegiada para su objetivo, actualizado por el transcurso del grupo, que no es otro que estar en dieciseisavos por primera vez en su historia -solo participó en el Mundial de 1974 como Zaire-.

Aunque el único resultado que le garantizaría estar en los cruces es ganar a Uzbekistán. Así, presumirían de cuatro puntos y tendrían virtualmente asegurado avanzar como uno de los ocho mejores terceros. No obstante, la capacidad ofensiva es la asignatura pendiente del combinado africano, que solo ha marcado un gol y ha rematado a puerta en tres ocasiones en dos partidos y le cuesta mucho llegar a área rival, con apenas cuatro córners de media.

El equipo dirigido por Sébastien Desabre ya es historia de su país, y ahora pueden alargar el sueño mundialista, ante un combinado asiático que, por el contrario, está viviendo un debut en un Mundial muy complicado, con solo un gol a favor y ocho en contra, y la sensación de que le ha venido grande el torneo.

Estas dos derrotas ante Portugal y Colombia se suman a otras dos en los amistosos de preparación en una serie de cuatro consecutivas con 12 tantos encajados. Ahora, no quieren sumar otro récord negativo a su estreno mundialista, ya que podrían convertirse en la primera selección en 44 años que encaja al menos tres goles en cada encuentro de la fase de grupos -fue Nueva Zelanda en España 1982-.

El equipo africano, que ha demostrado competitividad sea quien sea el rival, dependerá del acierto de jugadores como Wissa y el bético Cédric Bakambu, ya que ganar por varios goles puede llegar a ser clave para la clasificación de mejores terceros.

Mientras en 'Los Leopardos' no se prevén rotaciones, en Uzbekistán sí podría haber cambios para dar minutos a menos habituales, ya que no hay opciones reales de avanzar en el torneo, aunque seguro que Eldor Shomurodov, máximo goleador histórico del país, sigue en la zona de ataque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RD CONGO: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Kapadi, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy, E. Kayembe, Mukau; Wissa y Bakambu.

UZBEKISTÁN: Nematov; Karimov, Ashurmatov, Abdullaev, Khusanov, Nasrullaev; Shukurov, Khamrobekov; Ganiev, Shomurodov y Fayzullaev.

--ÁRBITRO: Feliz Zwayer (ALE).

--ESTADIO: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

--HORA: 01.30/DAZN.