La RFEF se solidariza con el dolor de Venezuela por el doble terremoto en el país sudamericano. - RFEF

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha expresado sus condolencias y se ha solidarizado con el dolor de Venezuela por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que se ha sentido este miércoles en el noroeste del país sudamericano, y ha ocasionado el derrumbe de edificios y que muchas estructuras estén en riesgo de colapso.

"Nuestras más sinceras condolencias al pueblo venezolano y a todas las víctimas de los terremotos que han afectado al país. Nos solidarizamos con su dolor y acompañamos a Venezuela en estos momentos de profunda tristeza", indicó el organismo presidido por Rafael Louzán en su cuenta oficial de X.

Los internacionales españoles y el resto de la expedición de la RFEF ya están en Guadalajara (México), donde buscarán este viernes (02:00 del sábado, horario peninsular español) contra Uruguay lograr el triunfo y la clasificación como primera de grupo para los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol.

El vuelo que trasladaba al equipo nacional desde Chattanooga tomó tierra pocos minutos antes de las 20:00 hora local (4:00 de este jueves, horario peninsular español) en la localidad del oeste de México, donde se entrenará en las instalaciones del Sports Arena. Por la tarde, el seleccionador español, Luis de la Fuente, comparecerá en rueda de prensa para analizar la última hora del equipo ya desde el Estadio de Guadalajara.