Roberto Martínez: "Lo más importante será la personalidad, ser nosotros mismos"

Roberto Martínez - Europa Press/Contacto/David Ballering Ii

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Portugal, el técnico español Roberto Martínez, confesó que lo "más importante" de este lunes contra España será "tener personalidad" para disfrutar y buscar los cuartos de final del Mundial 2026, después de haber crecido en el torneo y haber demostrado que "nunca" se rinden.

"La fuerza se forja con las victorias. En un Mundial como este, creo que siempre ponemos a prueba el compromiso, la capacidad de autocrítica, la preparación para los momentos difíciles. Ya hemos vivido momentos difíciles, momentos de autocrítica. El equipo nunca se rinde, siempre reacciona positivamente. Seguimos creciendo y ganar mañana será la mejor manera de seguir creciendo", dijo.

El técnico del equipo luso compareció en rueda de prensa este domingo en Dallas, donde el lunes se medirán con España en octavos, un derbi ibérico que los dos buscarán dominar. "El estilo, la capacidad de mantener la posesión, le da mucha importancia al mediocampo. Y España logró ganar en 2008 y tuvo un período muy importante gracias a esa capacidad", recoge la Federación Portuguesa de Fútbol en su página web oficial.

"Nosotros nos centramos en lo nuestro, y con diez millones de habitantes, Portugal es un ejemplo. Tiene jugadores en los clubes más importantes de Europa, y estamos muy orgullosos. Mañana será un partido exigente no solo para nuestros centrocampistas, sino para todas las líneas. Tendremos que defender muy bien en los duelos individuales y tomar decisiones acertadas", añadió.

Por otro lado, Martínez fue preguntado por la comparación entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. "Son jugadores completamente diferentes. Cristiano demuestra ser capaz de soportar la presión de un equipo. Una figura icónica, su trayectoria habla por sí sola. Se encuentran en momentos totalmente distintos de sus respectivas carreras", dijo.

Además, el técnico español agradeció los elogios de su homólogo Luis de la Fuente. "Este respeto es totalmente mutuo. Por supuesto, será un partido muy importante porque son dos equipos con ideas muy parecidas, a los que les gusta tener la posesión del balón y construir su juego en torno al talento individual. Y eso es muy bonito, es una pena que no pueda ser en la final", comentó.

"Siempre respetamos a nuestro rival, y en este caso, somos dos países vecinos, casi hermanos. El fútbol ibérico es una fiesta. Es una pena que hayamos llegado a esta instancia; habría sido una final fantástica", añadió, sin querer mirar a la final de la Liga de Naciones que ganó Portugal a su vecino.

"Estamos más centrados en lo que hicimos en el último partido y en este Mundial. Es el contexto. España tiene el mismo plan de juego, y eso tiene sentido, pero son jugadores diferentes. Mañana, lo más importante será la personalidad, sentirnos cómodos con la importancia del partido y ser nosotros mismos. Luego, tenemos un rival espectacular por delante. Pero creo que lo más importante mañana es recordar de lo que somos capaces, tener la personalidad para disfrutar del momento", confesó.

Además, el preparador de los portugueses fue preguntado por la opción de jugar con Cristiano Ronaldo acompañado arriba o por el posible once. "Tenemos mucha flexibilidad. El equipo puede usar esquemas con uno o dos delanteros, con jugadores por fuera, por dentro, con su pierna contraria... Es el resultado de tres años y medio de trabajo. Sería una debilidad limitar el juego a un solo esquema ofensivo o aspecto táctico", comentó.