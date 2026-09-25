Rodri: "Confío en la inocencia del City y ojalá se haga justicia"

Rodri Hernández durante un entrenamiento de la selección española de fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Rodri Hernández ha asegurado que confía en la "inocencia" del Manchester City, condenado por irregularidades financieras, y espera que se haga "justicia", además de ser consciente de la "responsabilidad" que conlleva "tener dos estrellas", recalcando que la selección tiene "hambre de más" y que tratará de demostrarlo este sábado en el primer partido de la Liga de Naciones 2026-27 ante Inglaterra en Wembley.

"Vivimos un proceso idéntico en 2020, un proceso judicial exactamente igual, aunque la parte acusatoria era diferente. Desde el club siempre transmitieron la tranquilidad de que íbamos a salir impunes porque no habían hecho nada. Nosotros confiamos en el club y el club sale absuelto. El proceso fue el mismo, también salió culpable en un primer dictamen y luego se acaba absolviendo. Ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga. Yo confío en la inocencia de ese club, que conozco muy de cerca. Nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente", declaró en rueda de prensa.

En otro orden de cosas, aclaró que España sigue plena de motivación tras ser campeona del mundo. "Sientes responsabilidad, sobre todo del camino realizado hasta aquí, pero este equipo no se detiene aquí, tiene hambre de más. Sabemos la responsabilidad que conlleva tener dos estrellas, lo que supone ser los actuales campeones y el respeto que infundes en los rivales. Solo queda el camino de la mejora para seguir aspirando a cosas", advirtió.

"Para nada nos conformamos con lo ya conseguido; el pasado, pasado está, y ahora nos toca enfrentar esta Nations League, que nos motiva para volver a conseguir otro título. Mañana nos enfrentamos a una grandísima selección, que ha hecho grandes actuaciones en competiciones importantes. No puedo pensar en un mejor escenario para defender todo esto", continuó.

El capitán de 'La Roja' también considera que el hecho de que haya muchos jugadores del Barça en la selección es algo "positivo". "En el fútbol son muy importantes las relaciones entre los jugadores y el entendimiento, y si tienes muchos jugadores de un mismo club, ayuda. La selección somos todos y siempre hay que hacer un pequeño cambio de chip. Es una nota muy positiva que haya siete u ocho jugadores por concentración de un mismo club, y sobre todo un club que juega de una manera muy parecida a la selección. Es positivo", manifestó.

También reconoció que vive una etapa "muy ilusionante". "Es un momento de mucha euforia por conseguir esa Copa del Mundo y también ese reconocimiento individual en el torneo, por lo que venía de vivir estos años y por poder demostrarme que volvía a estar al máximo nivel y liderar a una selección como España. Encaro una nueva etapa muy ilusionante, estoy muy agradecido al Barcelona por la manera en la que fueron a por mí. He caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que estoy feliz de cómo se han dado las cosas. Fue un verano intenso, pero ya se han calmado un poco las aguas", apuntó.

Además, el azulgrana analizó las declaraciones de su extécnico en el City, Pep Guardiola, que aventuró que el mejor Rodri aparecería en el Mundial. "Es una cuestión de entender los plazos de un futbolista cuando tiene una lesión tan importante. Él ha sido mediocentro y seguramente habrá pasado por alguna lesión. Los plazos son los que son. Muchas veces las cosas van muy rápido y queremos la inmediatez, pero la biología tiene sus procesos. Yo lo entendí, seguí el proceso de mentalizarme de que más o menos iba a ocupar entre uno y dos años y que mi objetivo era llegar al Mundial de la mejor manera. Ahora llega el resultado y la recompensa a tanto tiempo de trabajo más oscuro", expresó.

"Le agradezco a Pep que me fuera dosificando, que me fuera ayudando en el proceso, que no fuera egoísta y usarme por el beneficio del club, sino entender el proceso del jugador; se vio que desde el primer minuto que empecé a jugar me iba dosificando, aparecía un partido y desaparecía otro... Todo eso me llevó a lo que pudimos ver en Estados Unidos, México y Canadá. Se lo agradezco al Manchester City y a Pep. No tiene nada que ver la situación que vivo ahora con la de hace un año y medio a nivel físico y nivel mental. Estoy contento con el proceso y con la recuperación", añadió.

Sobre Luis de la Fuente y Hansi Flick, afirmó que su trabajo es "diferente", pero hay "muchas situaciones parecidas", sobre todo con respecto "al rol". "En conceptos futbolísticos, con Hansi defendemos de una manera diferente. Algún concepto futbolístico es diferente, pero a grandes rasgos creo que estos entrenadores te exigen un poco lo mismo: liderar desde la posición, la colocación, el ordenar la presión, la iniciación del juego. El Barcelona se parece bastante en la creación del fútbol a la selección, pero con matices diferentes", explicó.

Por último, Rodri habló de su candidatura al Balón de Oro y relató por qué no hace 'campaña'. "Yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir, depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado particular formado por 100 periodistas que deciden. No creo que nada de lo que diga pueda servir para influir en su decisión. Aparte, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo, nada de lo que jugadores como yo hemos logrado se entiende sin tus compañeros. Yo siempre dije que me encantaría que lo ganara un español; claro que me gustaría ganarlo, pero depende de mí y por eso no salgo a reivindicarlo", finalizó.