Rodri: "Contra Portugal va a ser clave la agresividad sin balón"

Rodri Hernández durante un partido con la selección española - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández afirmó que están "con ganas" de medirse a Portugal este lunes en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo que espera "muy igualado" y donde será "clave" tener la "agresividad sin balón" que ya ofrecieron ante Austria.

"Estamos contentos del último partido, creo que la selección dio mucho nivel y ahora estamos con ganas de enfrentarnos a Portugal, que creo que es una de las grandes selecciones que hay ahora mismo, y queremos demostrar dónde estamos", señaló Rodri a los medios antes del entrenamiento de este domingo.

El capitán de la 'Roja' espera "un partido muy igualado donde haya una pelea muy grande por hacerse con el balón para que cada uno intente imponer su juego". "Sabemos que son un equipo de mucha 'pegada', sobre todo, con control de balón, pero mucha 'pegada'. Y tendremos que tener en cuenta esos factores", indicó.

"Yo creo que lo que siempre ha caracterizado a este equipo es la agresividad sin balón y creo el otro día contra Austria recuperamos esa agresividad de robar muchos balones en campo contrario y de pillarles en muchas situaciones descubiertos. Yo creo que contra Portugal va a ser clave", añadió al respecto.

Sobre Cristiano Ronaldo, el madrileño reconoció que "es un jugador siempre muy peligroso dentro del área", pero advirtió que Portugal son "más jugadores" que el de Madeira, al que ve ya ocupando "casi más un rol de rematador". "Creo que en la incidencia en el juego de Portugal hay muy buenos jugadores también, sobre todo en el centro del campo, así que habrá que controlar todos los aspectos del juego y sobre todo llevar el partido donde a nosotros nos conviene", expresó.

"Sólo tienes que mirar los nombres que tienen atrás, grandísimos jugadores en todas las demarcaciones, en la parte de atrás también. Los laterales también muy ofensivos, muy físicos, es un equipo muy completo, tengo ahí a varios compañeros y tendremos que sacar la mejor versión", remarcó de los 'tugas'.

A nivel individual, dejó claro que siempre intenta "sacar la parte positiva" y que por ello no hizo mucho caso a las críticas sobre su rendimiento en el choque ante Cabo Verde. "Yo siempre acepto las críticas, evidentemente las constructivas, e intento siempre mejorar. Éramos conscientes de que teníamos que dar un paso adelante y creo que se ha dado", apuntó.

"Venimos repitiendo que la fase de grupos es una parte del torneo y que las eliminatorias es otra. Lo importante para mí es sacar el nivel en este tipo de partidos, y eso también fue una parte de la madurez de los jugadores, entender eso. Y yo creo que el equipo está yendo en una línea ascendente", agregó Rodri.

Este tiene claro que "se puede subir el nivel". "Veremos hasta dónde llegamos. Yo creo que lo que tenemos que hacer para ir superando los partidos es ser mejores que nuestro rival, sin centrarnos mucho en el pasado. Estamos contentos con el rendimiento, pero somos conscientes de que contra Portugal deberemos dar un pasado hacia adelante y estoy convencido de que el equipo va a hacer", subrayó,

Preguntado por Lamine Yamal, fue claro. "Poco puedo decir. Yo creo que es un chico que necesita la motivación de los partidos y el escenario es ideal para él. El otro día estuvo sensacional, con cosas a mejorar, como todos, y le necesitamos para ser diferenciales", comentó del extremo.

Finalmente, el internacional se ve "evidentemente" levantando el trofeo el 19 de julio. "Si no, no estaríamos aquí, pero sabemos que queda mucho y que es una montaña muy grande, como ya dije en la Eurocopa. Vamos puerto a puerto y tranquilos, tenemos un rival muy duro contra Portugal", sentenció.