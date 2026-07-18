Rodri: "Tenemos un reto muy bonito para hacer inolvidable a una gran generación"

Rodri Hernández, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Grzegorz Wajda

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Rodri Hernández ha destacado el "reto muy bonito" que tienen él, sus compañeros de la selección nacional y el 'staff' técnico encabezado por Luis de la Fuente "para hacer inolvidable a una gran generación" si vencen este domingo (21.00 horas) al combinado de Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Venimos de un proceso gradual de crecimiento, donde hemos visto un equipo madurar a lo largo de los últimos años. Creo que lo dije en su día, que este equipo y esta generación iba a dar que hablar", empezó Rodri su rueda de prensa desde el Javits Center de Nueva York.

Después apuntó que "el camino hacia llegar a lo más grande que puede conseguir un futbolista, que es levantar la Copa del Mundo, tenía que ser precisamente el que ha hecho". "Al principio en pequeña escala con una Nations League, ser capaces de demostrar que podíamos ganar. Luego, continuar con una Eurocopa, con la dificultad que eso conlleva", añadió.

"Y ahora, estar en la final de una Copa del Mundo. Así que contentos del proceso que ha llevado el equipo. Pero no paramos ahí, nuestra ambición va mucho más allá y tenemos ante nosotros un reto muy bonito por delante para hacer inolvidable a una gran generación", apostilló.

"Hemos tenido un recorrido durante todo el torneo donde en los estadios había muchísimas camisetas de España, hemos sentido el apoyo de toda la gente en los estadios. No sé en el partido si dices tú que van a ser más, bueno", contestó a un periodista. "Confiamos en el apoyo de nuestra gente e intentaremos dar absolutamente todo por ellos", auguró.

"El objetivo era estar donde vamos a estar. Queríamos ganar la Copa del Mundo y sabemos que así puede ser. Hemos demostrado que podemos ganar a grandes rivales y ahora nos toca el rival más duro. Será un test perfecto para saber si somos capaces de levantar la Copa del Mundo. Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder", reflexionó.

Luego fue preguntado por Lionel Messi. "Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final, pero creo en que Argentina hay más jugadores que Messi. Ha demostrado ser un equipo muy completo con jugadores de altísimo nivel y que a día de hoy somos los dos que mejor juegan de manera colectiva, por así decirlo", argumentó.

"Siempre hay un crecimiento, siempre hay una oportunidad de mejorar, de crecer dentro del grupo. Ahora me toca ser el capitán, que es un pasito más en ese rol de liderazgo que entendía que tenía que tener por la demarcación que desempeñaba. Aprendiendo sobre todo de los capitanes anteriores, de lo que supone. Creo que tiene su complejidad, tiene una parte que sí que tienes que trabajar porque ahora tus compañeros se van a fijar un poco en ti, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de más dudas. Y yo creo que ése es el paso que he tenido que hacer hacia adelante. En el resto, tampoco ha cambiado mucho", confesó.

"He escuchado muchas cosas. He escuchado al principio del torneo que no podía jugar. Ahora he recuperado mi forma e intento no escuchar nada, hablo en el campo. Creo que una parte de mi juego es intentar ser lo más preciso posible en temas de pases y en la posición de la pelota. Pero estoy muy contento con el desarrollo del torneo, individual y como grupo. Contra Francia hicimos uno de los mejores partidos que hemos hecho jamás como equipo y contra Argentina tenemos que subir el nivel. Estoy muy confiante en que lo vamos a hacer", agregó el centrocampista.

Igualmente elogió "el mérito que tiene" cada remontada de Argentina en este torneo. "Eso habla de un proceso que han vivido, de crecimiento, de rendimiento, de, en mi opinión, ser la selección más en forma en los últimos años y el rival a batir. Así que, mucho mérito por parte de Argentina y nosotros en nuestro proceso estamos intentando hacer lo mismo y demostrar al mundo que podemos ser el mejor equipo", aseveró.

"Eso evidentemente lo que habla es de un carácter competitivo que tiene esa selección, de saber remontar situaciones adversas y habla de la personalidad. Y eso lo tenemos en cuenta, el tipo de equipo que es. Intentaremos hacerles daño de la manera en la que creo que podemos hacerles daño y el partido puede pasar por muchas circunstancias", dijo.

"Como le he dicho a tu compañero, hay que ir a por el partido. Hay que tener ganas de conquistar la Copa del Mundo y hay que ser ambicioso y yo creo que pasa por ser nosotros mismos durante todo el partido", le espetó a otro periodista en la abarrotada sala de prensa neoyorquina.

Más adelante definió a la 'Albiceleste' como "un equipo muy completo en todos los aspectos del juego". "Creo que estamos siendo muy sólidos durante el torneo. Algunos de los partidos han remontado y en otros han dominado. Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, mostrar nuestras fortalezas y sabiendo que es muy complejo", advirtió el capitán español.

Respecto al anterior título mundialista de la 'Roja', logrado en el año 2010, Rodri opinó que "ha pasado mucho tiempo" y que "el fútbol ha cambiado". "Pero sí creo que la mentalidad de ir a por algo que en ese momento parecía imposible para nuestro país, que era conseguir la Copa del Mundo, ellos lo hicieron. Fueron con esa determinación y yo creo que eso sería lo que cogería de esa generación. Pienso que tenían un estilo diferente, era otro momento del fútbol, pero consiguieron tener esa determinación y sería positivo contagiarla a mis compañeros", reiteró.

A continuación, le preguntaron qué cambiaría de su palmarés por ser campeón este domingo. "Lo importante no es qué cambiarías o qué no. Creo que todo es un proceso para alcanzar algo tan importante como esto. Ir educando a tu cabeza, por así decirlo, o a tu mentalidad, que puedes seguir haciendo cosas grandes. Y es el reto para muchos de nosotros el aspirar a lo más grande. Y ya te digo que contento con la carrera, pero siempre hay ese punto de ambición de seguir queriendo ganar", admitió.

"No sé qué juego tenemos nosotros. No hay un juego definido para un equipo, son momentos de los partidos. Lo que entiendes que debes hacer, no creo que todos los partidos sean iguales. Yo creo que no se ha visto la misma España en todos los partidos, dependiendo del rival. Creo que el partido del domingo va a ser un partido diferente. Es un partido más de duelo, más físico, donde tendremos que estar preparados", avisó.

En ese aspecto recalcó que, "si algo caracteriza a esta selección, es saber cómo jugar los partidos dependiendo del momento". Creo que podemos adaptarnos a defender, a contraatacar, a tener el balón. En ese sentido somos muy completos y es lo que nos ha llevado hasta aquí", comentó.

"Yo creo firmemente en la importancia de la figura del mediocentro y del centro del campo para llevar a los equipos a ganar. Creo que el fútbol de los equipos pasa por ahí, y más en el fútbol moderno. Ellos tienen un gran centro del campo, nosotros también. Así que será una batalla importante. No creo que sea definitorio, pero sí que el que se haga con el control tendrá más opciones", teorizó al respecto.

Por último, matizó que el estilo rocoso de Argentina "no va por ese tipo de camino", en alusión al juego brusco, "sino más por el ser contundente, ser agresivo, etc.". "Pero si por lo que sea entramos en esa fase del juego, evidentemente hacer caso omiso y jugar a lo que se nos da bien, a lo nuestro, y no entrar en provocaciones", concluyó.