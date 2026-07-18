Scaloni: "Me preocupa todo de España, que salga el autobús del hotel"

Lionel Scaloni - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró molesto con todo el show previo a la final el domingo de la Copa del Mundo contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sin tiempo aún para entrenar en condiciones, y confesó que le "preocupa todo" de la selección española.

El preparador de la vigente campeona lamentó que tuvieron que entrenarse este viernes en un horario que no querían, y no pudo dar muchas pistas sobre su alineación para la final. "No hemos tenido mucho tiempo para entrenar. Anoche llegamos a las 11, hoy acortamos un poco el entreno porque teníamos que venir a la conferencia, así que mañana será un entrenamiento importante, pero están todos bien", comentó en rueda de prensa.

La comparecencia tuvo una sesión previa de fotos y otra intervención ante los medios, junto a rostros famosos del deporte mundial y estadounidense, donde se cruzó con Luis de la Fuente. "Me conoce como persona, tampoco sabe tanto, no sabe lo que pienso del fútbol, sabe cómo juega mi equipo, no hemos estado hablando de los patrones de cada uno, pero son evidentes, a través de la pelota los dos, con algunos matices. Somos similares", afirmó.

Scaloni tiró de humor al referirse a su abrazo con el técnico español en medio de ese espectáculo a lo yanqui, y fue claro al ser preguntado por 'La Roja'. "Que salga el autobús del hotel ya me preocupa, intentaremos que no salga. Es un gran equipo, una gran selección y que ha hecho o viene haciendo una etapa muy buena con De la Fuente. Me preocupa todo de España", comentó.

"A España lo analizamos porque podíamos jugar en marzo pero desde diciembre venimos analizando a los posibles rivales del Mundial. No es que hayamos analizado a España más que a otro rival. Todos sabemos sus virtudes, intentaremos que no las lleven a cabo y nosotros intentar hacerles daño en esas zonas que creemos que a lo mejor pueden sufrir", añadió.

Por otro lado, el preparador de la albiceleste no vio favoritismo en la experiencia de haber jugado la última final del Mundial. "Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios. La presión y todo esto, cuando empieza a rodar la pelota el jugador se olvida. No creo que sea un hándicap. Son dos equipos que cuando salen a la cancha intentan hacer lo mejor, te ponen en dificultad haciendo pases y siendo verticales", comentó.

Además, Scaloni fue preguntado por las lágrimas derramadas tras cada victoria en el torneo. "Ves a tu gente de la manera que festeja, que están felices, eso te llega y eso es imposible que no te toque el corazón. Siempre jugamos por ellos, la selección argentina juega por su gente, por su país, por su familia. Hemos recuperado algo que creo que es muy valioso", apuntó.

"La gente se para delante de la televisión con la camiseta de Argentina y se da un abrazo uno de Boca con uno de River. Eso es el valor más grande que podemos tener. Sabiendo que en un Mundial es fundamental la unión, esa sintonía está la gente con el equipo, para nosotros es emocionante. Es bueno sacar las emociones", añadió, antes de referirse a su abrazo con Messi después de Inglaterra.

"Historia pura es él, historia, leyenda, que eso salga de su boca, no hacia mí, sino hacia todos, que piense eso el mejor futbolista, me llena de orgullo. Haber podido llegar a una final con sus 39 años es algo increíble. Por eso dije que lo disfrutemos, como con Maradona. Se han conseguido unas cosas que años atrás era impensable. Lo que han hecho es algo increíble, se lo dije ayer. No era fácil, y durante tantos años competir a este nivel. Si no se gana el camino ha sido increíble y un ejemplo para todos y que pueda servir para nuestro país", terminó.