Scaloni: "Las pausas de hidratación rompen el partido, los cuatro cuartos son una realidad"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, durante el partido del Grupo J del Mundial 2026 ante Argelia en el Kansas City Stadium (Estados Unidos). - Tom Weller/dpa

SÍDNEY (AUSTRALIA), 22 Jun. (dpa/EP) -

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó que "no hay partidos fáciles" en el Mundial, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, y señaló que la recién introducida pausa de hidratación provoca que los partidos se rompan y detengan "constantemente", por lo que el concepto de "cuatro cuartos es una realidad".

"No hay partidos fáciles, sobre todo en la fase de grupos. Históricamente, pero ahora también con el formato de 48 selecciones, la fase de grupos siempre ha sido dura", declaró Scaloni la rueda de prensa previa al encuentro de este lunes ante Austria.

Los campeones del mundo se preparan para su segundo partido del Grupo J, tras debutar en el torneo con una victoria por 3-0 contra Argelia, en la que Lionel Messi marcó un 'hat-trick'. En ese partido, como en el resto de la competición, se hacen dos pausas de hidratación, una en cada mitad de una duración de tres minutos.

"Ahora, con el calor y la pausa para hidratarse, el partido se detiene constantemente", criticó el técnico. "Al fin y al cabo, se hace para disponer de más tiempo, pero rompe el partido. Son cuatro cuartos y, en el descanso, solo disponemos de tres minutos para hablar con los jugadores entre que entran y vuelven al campo. El concepto de 'cuatro periodos' es una realidad", afirmó.

Para Scaloni, es "extraño adaptarse a esto". "Con el tiempo, se convertirá en la norma, como cualquier otra mejora. Por ahora, resulta inusual porque el ritmo del partido se ve muy entrecortado", agregó el seleccionador de la 'Albiceleste'.