Archivo - Aitana Bonmatí durante un entrenamiento de la selección femenina de fútbol - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol arrancará este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) la última concentración del año 2026 de cara a preparar los amistosos ante Chile del próximo sábado 28 de noviembre y ante Venezuela del viernes 4 de diciembre.

Las 25 convocadas por la seleccionadora Sonia Bermúdez están citadas a las 19.00 horas en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y no será hasta el miércoles cuando hagan su primer entrenamiento, a partir de la 11.15 horas y que además será abierto al público.

Posteriormente, el combinado nacional hará dos sesiones más, el jueves y el viernes, también a la misma hora, viajando tras el segundo a León donde se medirá el sábado a las 18.00 horas en el Estadio Reino de León a Chile.

Las internacionales descansarán el domingo y volverán a entrenar el lunes 30 de noviembre en la Ciudad del Fútbol, a partir de las 18.00 horas y de nuevo abierto a los aficionados. Martes, miércoles y jueves entrenarán por la mañana, viajando tras el del jueves a A Coruña donde el viernes en el Estadio ABANCA Riazor se enfrentará a las 21.00 horas a Venezuela.

Para estos dos amistosos, Sonia Bermúdez facilitó el pasado viernes una lista con muchas novedades con la entrada de futbolistas jóvenes, regresos esperados y descansos a jugadoras teóricamente titulares como Alexia Putellas, Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes y Mapi León, sin poder contar tampoco con las lesionadas Mariona Caldentey y Vicky López.

Así, como ya sucediera para el doble amistoso ante los Estados Unidos del pasado mes de octubre, presentó una convocatoria muy renovada donde destacan las presencias de recientes campeonas del mundo Sub-20 septiembre como las defensas Silvia Cristóbal (Real Madrid) y Aïcha Camara (FC Barcelona), y la delantera Daniela Agote (Athletic Club), de 18, 19 y 20 años respectivamente.

Además, Sonia Bermúdez también introdujo otras novedades como las de la centrocampista Jùlia Bartel, jugadora de 22 años de la Juventus FC y campeona del mundo Sub-20 en el año 2022, la defensa del Atlético de Madrid Lucía Rodríguez, la también centrocampista Sara Ortega (Athletic Club), de 21 años y campeona del mundo Sub-17 en 2022, y la delantera Cecilia Marcos (Real Sociedad).

Por otro lado, la seleccionadora vuelve a contar con la triple Balón de Oro Aitana Bonmatí (FC Barcelona), que ya está con más ritmo competitivo tras sus últimos problemas físicos, y con la lateral Olga Carmona (PSG), que tampoco había podido estar en la anterior, y recupera a Jana Fernández (London City).

--LISTA DE CONVOCADAS.

PORTERAS: Adriana Nanclares y Eunate Astralaga (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal).

DEFENSAS: Laia Codina (West Ham United), Silvia Cristóbal y María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández y Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG), Aïcha Camara (FC Barcelona) y Lucía Rodríguez (Atlético de Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Clara Serrajordi (FC Barcelona), Clara Pinedo y Sara Ortega (Athletic Club), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Júlia Bartel (Juventus FC).

DELANTERAS: Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (Olympique Lyon), Edna Imade (Bayern Múnich), Eva Navarro (Real Madrid), Daniela Agote (Athletic Club), Ainhoa Marín y Cecilia Marcos (Real Sociedad).