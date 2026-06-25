Noruega - Senegal, Mundial 2026 - Tom Weller/dpa

Senegal e Irak, ganar para soñar

Ambas selecciones están a cero en el Grupo I y estrenarse podría darles un billete a los cruces como tercera

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Senegal e Irak se miden este viernes (21.00 horas) en la última jornada del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio BMO Field de Toronto, con la obligación de ganar, con cuantos más goles mejor, para soñar después con un billete a los dieciseisavos de final como una de las terceras clasificadas.

Compartir camino con la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland, ambas con seis de seis, no dejó resquicio en las dos primeras jornadas. En el último asalto y pese a estar con cero puntos, Senegal e Irak tienen una pequeña opción de ser una de las ocho mejores terceras que pasan, aunque con tres puntos y una diferencia de goles negativa, será complicado.

Tras caer 1-4 ante Noruega y 3-0 ante Francia, para Irak la papeleta es más difícil si cabe, siendo a priori inferior además contra una Senegal que pasó a octavos de final en Qatar 2022 y llegó a cuartos en 2002 como su mejor resultado histórico. 'Los Leones de la Teranga' sufrieron también a las estrellas Kylian Mbappé y Michael Olise (3-1 ante Francia), y Erling Haaland, clave en el 3-2 de Noruega, a pesar del doblete de Ismaila Sarr.

El delantero del Crystal Palace encabezó la reacción tardía de una Senegal que ha competido bien en esta Copa del Mundo, pero que llega al último asalto contra las cuerdas. Con un -3 en diferencia de goles, para el equipo africano la carambola pasa no solo por ganar, sino por hacer cuantos más goles mejor en el supuesto de empates, por lo que necesita la ayuda sobre todo de un Sadio Mané que no está brillando en exceso.

En el caso de Irak parece que hay poco o nada que perder. El equipo asiático llega vivo a la última jornada, aunque con pocas opciones, en la segunda Copa del Mundo de su historia tras la que jugó con tres derrotas en 1986. La lesión contra Francia de Aymen Hussein, capitán y referente ofensivo, complica más su sueño.

Un triunfo iría directo a los libros de historia del fútbol iraquí y, además, en este Mundial de 48 selecciones, podría suponer los cruces a costa de una Senegal que, seis meses después de perder la final de la Copa África en los despachos, por su abandono contra Marruecos, no quiere fracasar en la gran cita del fútbol. Su portero titular, Edouard Mendy, será seria duda tras ser sustituido ante Francia.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

SENEGAL: Mendy; E. M. Diouf, Koulibaly, Niakhaté, Diatta; I.G. Gueye, P.Gueye, L.Camara; I. Sarr, Jackson, Mané.

IRAK: Basil; Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al Ammari, Zaid Ismael, Iqbal, Qasem; Al Hamadi.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

--ESTADIO: BMO Field (Toronto).

--HORA: 21.00/DAZN.