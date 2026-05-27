Sonia Bermúdez da este jueves la lista para los partidos ante Inglaterra e Islandia

Archivo - Aitana Bonmatí durante un partido con la selección española - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, facilitará este jueves la lista de convocadas para los decisivos partidos del mes de junio ante Inglaterra e Islandia, donde España se jugará el billete directo al Mundial de Brasil del año que viene, cita en la que defiende título.

Como es habitual, la entrenadora madrileña dará a conocer sus elegidas a través de los canales oficiales del combinado nacional a partir de las 11.30 horas, y una hora después comparecerá ante los medios de comunicación para analizar su convocatoria.

En cuanto a la lista de convocadas, no se esperan muchas sorpresas en relación a la del pasado mes de abril, aunque sí que pueda significar el retorno de la centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí, ya recuperada tras la grave lesión que sufrió antes del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones 2025 ante Alemania y que incluso fue titular este miércoles ante la Real Sociedad en la Liga F Moeve.

La actual campeona del mundo suma nueve puntos en su grupo de clasificación, tres por detrás de Inglaterra a la que recibirá el viernes 5 de junio (21.00 horas) en el Estadi Mallorca Son Moix necesitando ganar y por más de un gol para poder certificar el primer puesto el 9 de junio (21.00) en su último duelo de esta fase ante Islandia a domicilio.