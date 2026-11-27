Archivo - Sonia Bermúdez - Ricky Fitchett / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, confesó que tienen el "foco" en el Mundial del próximo año, pero también que disfruta del "día a día", ahora despidiendo el 2026 contra Chile y Venezuela, y con una convocatoria de muchas novedades, aprovechando el gran nivel del fútbol femenino español.

"Sabemos que son dos equipos que nos van a exigir mucho talento en el último tercio. Equipos que esperamos que se metan atrás con una línea de cinco. Nunca nos hemos enfrentado, de cara al Mundial les podemos tener. Son diferentes situaciones de juego que estamos buscando, que demanden otras situaciones de juego. Tenemos que estar muy fluidas en los últimos metros, muy finas, jugar rápido, velocidad, agresivas en presión tras pérdida. No perder nuestra esencia y estar muy finas de cara al gol. Cualquier equipo te estudia y Chile habrá visto cómo puede hacernos daño", dijo este viernes en la previa del duelo en León.

La preparadora de la selección fue preguntada por el trabajo con una convocatoria donde puede haber hasta siete debutantes con la absoluta. "Me ha gustado mucho los días de entrenamiento. El ritmo ha sido muy alto, muchas ganas, las veteranas ayudando a que las jóvenes se sientan arropadas. Tenemos veteranas que nos hacen el camino muy fácil al cuerpo técnico. Vienen con mucha ilusión, sabes que vas a la mejor selección del mundo, que te llamen sabes que estás haciendo las cosas bien en tu club. Pedimos que hagan lo que hacen en su club. Será difícil decidir el once, todas están muy bien. Queremos probar a todas, dar minutos a todas", afirmó.

"Son partidos muy importantes para nuestra preparación. Somos un cuerpo técnico que damos oportunidad a las futbolistas cuando mejor están. Pueden debutar hasta siete futbolistas, y queda mucho para ese Mundial, hay un abanico muy grande de futbolistas que pueden estar en Brasil. La lista es abierta, las jugadoras se lo ganan en el campo", añadió.

Sonia reconoció tener en mente el Mundial del próximo verano. "Intentamos ajustar a lo que necesitamos para cada momento. Hay 50-60 futbolistas preparadas para estar con nosotros en cualquier momento, es muy bueno para la selección. Es normal que te tachen de favorita. Estamos para intentar ser la tercera selección que repita Mundial. Tenemos una Liga de Naciones. El foco está en el Mundial pero me gusta ir a día a día. Chile y después, Venezuela", comentó. "Quería dar las gracias a la afición de León. Va a estar lleno, agradecemos el esfuerzo, seguro que será una gran tarde de fútbol", terminó.