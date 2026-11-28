Archivo - Sonia Bermúdez - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, valoró con buena nota el triunfo (3-0) ante Chile este domingo en León, y también un 2026 con "balance positivo", después de un encuentro amistoso donde debutaron cinco futbolistas, sin dar mucha importancia a los dos penaltis fallados.

"Es un año muy bueno, el balance es positivo. Me quedo con la clasificación para el Mundial que tanto deseamos. Lo conseguimos como primeras, en un grupo muy fuerte. Es verdad que los partidos de Estados Unidos, de Chile ahora, dan la oportunidad de que muchas jugadoras debuten porque lo están haciendo espectacular con sus clubes, así que me quedo con un balance muy positivo", dijo.

La preparadora de España fue preguntada por el debut en particular de Silvia Cristóbal, titular en la defensa. "Parece que no tenga la edad que tiene. La conozco hace mucho y ya tenía la capacidad de ser muy madura. Buscábamos juntarla con Codina. Ha hecho un gran partido, no se ha notado que era su debut", afirmó.

"Las jugadoras jóvenes que vienen apretando están tirando la puerta abajo para estar más que preparadas para entrar en la convocatoria o incluso en el once. Estaba yo más nerviosa que ella. No le metamos mucha presión, es jugadora Sub-19. No hemos concedido ni una ocasión y ha estado muy bien", añadió.

Por otro lado, Sonia Bermúdez analizó el encuentro en León. "En la primera parte, por momentos nos ha costado estar más fluidas, pero me quedo con las ocasiones que hemos tenido. Hemos abierto muy rápido el marcador. La segunda parte, cambiando el sistema, podíamos dar más velocidad, la presión más alta y hemos hecho más goles", afirmó.

Además, la seleccionadora nacional fue preguntada por los dos penaltis fallados. "No me preocupa. Cuando llegue el momento de nuevo de tener que lanzar un penalti estaremos más efectivas. El de Pina iba bien ajustado, el segundo iba más a media altura. Lo que me gusta de Aitana es que coge el balón y quiere tirar el penalti. Jugadoras que tienen esas ganas. Si llegamos a unos penaltis, que espero que no, que ganemos en los 90 o 120 minutos, lo harán bien", comentó.

"Espectacular, había una charanga, felicitar a la territorial de Castilla y León. Siempre que venimos nos tratan espectacular. Han llenado el estadio, han estado animando todo el partido, ha sido clave. Muchas jugadoras han debutando, un buen campo para hacerlo, se van a quedar con un buen recuerdo", terminó, sobre el ambiente.