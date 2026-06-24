Steve Clarke: "Para un niño era maravilloso ver a la Brasil de México'70"

El seleccionador de Escocia Steve Clarke en rueda de prensa en el Mundial 2026 - Andrew Milligan/PA Wire/dpa

MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 24 (PA Media/dpa/EP)

El seleccionador nacional de Escocia, Steve Clarke, mostró su admiración por Brasil, su rival este miércoles en el último partido del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y subrayó que le suponía "algo especial" medirse "a una de las selecciones más emblemáticas del mundo", de la cual se enamoró con la que conquistó la Copa del Mundo en México en 1970.

Clarke es un admirador confeso de la pentacampeona del mundo desde que el equipo en el que militaba Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', se alzó con el trofeo en México en 1970, y ahora se enfrentará a ellos por primera vez este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Para mí, como entrenador, participar en un partido del Mundial contra Brasil, una de las selecciones más emblemáticas del mundo, es algo especial", afirmó en rueda de prensa Clarke, cuyos "primeros recuerdos del Mundial probablemente sean de la selección brasileña de 1970".

El técnico recuerda que los jugadores de esa 'Canarinha' "eran absolutamente fantásticos". "Era maravilloso verlos para un niño que estaba creciendo. Y creces con ese amor por Brasil, pero mañana miércoles no debemos querer a Brasil sino querer más a Escocia", advirtió.

"Creo que la característica definitoria de Brasil como selección nacional es que tiene que atacar, esas son las características que la gente espera de una selección brasileña", señaló el seleccionador escocés sobre su rival.

Clarke sabe que en las Eliminatorias Sudamericanas, Brasil "hizo lo suficiente para clasificarse" pese a quedar lejos de Argentina y en la quinta plaza. "Quizá querían hacerlo mejor y terminar en una posición más alta del grupo porque quedar quintos puede ser una decepción, pero creo que han demostrado en los partidos disputados hasta ahora en este torneo que pueden ser una gran amenaza y estoy seguro de que esperan llegar, como mínimo, a las semifinales de la competición", remarcó.

Sobre la posible vuelta de Neymar Jr, el entrenador de la 'Tartan Army' tieen claro que "sus cualidades están fuera de toda duda" y que el delantero "es una de las superestrellas de la era moderna". "Estoy seguro de que Carlo Ancelotti lo utilizará con acierto, ya sea desde el banquillo o como titular", comentó.

"Y podemos esperar un rival muy peligroso, pero podría seguir diciendo que siempre hay muchos rivales peligrosos y que Neymar no es más que otro peligroso. Creo que, si sale desde el banquillo, sin duda puede dar un impulso al equipo, porque el público le animará cuando entre, ya que es una figura tan emblemática", reconoció Clarke.

Por otro lado, reveló que tiene "una estrategia en mente" sobre cómo afrontar posibles interrupciones por mal tiempo como pasó en el Francia-Irak del lunes. "Obviamente, no se sabe cuánto va a durar el retraso, siempre se decide en función del último rayo y hay que esperar 30 minutos desde el último, así que eso puede alargarse y alargarse. Si hay que retrasar el partido, esperemos que sea por poco tiempo, pero como he dicho antes, tenemos una estrategia para afrontarlo y sabemos qué haremos si nos pasa a nosotros", sentenció.