La Sub-20 femenina jugará la final del Mundial

Las jugadoras de la selección Sub-20 celebran un gol en el Mundial 2026 - Leopold Soglo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol logró clasificarse este miércoles para la final del Campeonato del Mundo Sub-20 que se está disputando en Polonia después de derrotar con mucha solvencia y sin problemas por 0-2 a Italia en su semifinal.

El combinado nacional se metió así en la tercera final de su historia del Mundial de la categoría después de las de 2018, con la generación de Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Cata Coll o Claudia Pina y perdida contra Japón, y la de 2022, con la de Salma Paralluelo, Fiamma Benítez, Inma Gabarro, Andrea Medina o Maite Zubieta y que hizo historia con el primer título mundial para el fútbol femenino español.

España sigue demostrando que es una potencia en categorías inferiores y en este tramo de edad, y con la mezcla de las campeonas de Europa Sub-19 de 2025 y del pasado verano ha presentado su candidatura al título del domingo frente a la ganadora del Corea del Norte-Colombia tras otro partido en el que dominó y controló bien a su rival para firmar su tercer partido en las eliminatorias sin encajar y el quinto de seis en todo el torneo.

El equipo que dirige David Aznar asfixió desde el pitido inicial a las italianas, que apenas pudieron acercarse a las inmediaciones del área de Laia López salvo en los compases finales cuando tuvieron su mejor ocasión con un disparo de Fadda cuando el marcador ya señalaba un merecido 0-1 para una España impulsada sobre todo por la energía de Daniela Agote y Pau Comendador.

El partido sólo tuvo una dirección y la guardameta Belli tuvo que hacer dos buenas intervenciones a una falta de Cristina Librán y a un disparo dentro del área de Agote. La presión y el dominio acabó en el 0-1 de Alba Cerratto, pero anulado después de que la colegiada comprobase una falta inicial de Irune Dorado. Minutos después, las españolas pudieron celebrar en una desafortunada jugada para su rival, con Gallo desviando de forma fatal para Belli un centro de Agote.

Con ese pequeño botín, España se marchó al descanso, y tras este, no varió mucho el guión del choque. Las de David Aznar no dieron respiro a Italia y pronto encontró el premio con el 0-2 de Comendador, que sumó su sexto gol después de no perdonar una gran asistencia desde la banda derecha de una Agote que había cogido perfectamente la espalda a su marcadora.

El tanto ya hizo mucho daño a las italianas, obligadas a abrirse ya para intentar meterse en el partido lo antes posible, pero la selección española no aflojó ni dio un paso atrás, manteniendo su dominio, aunque le faltó más acierto en los metros finales para haber dejada finiquitada la contienda mucho antes.