Suiza y Bosnia-Herzegovina apuntan al liderato en Hollywood

El centrocampista del Sevilla Rubén Vargas en el debut de Suiza contra Qatar en el Mundial de fútbol de 2026. - Thurman James/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Suiza y Bosnia y Herzegovina buscarán este jueves (21:00, horario peninsular español) el liderato en la segunda jornada del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa en el Estadio Los Ángeles, en un igualado grupo B, en el que todas las selecciones suman un punto tras igualar en el debut del campeonato.

El conjunto helvético parte, a priori, como favorito para lograr auparse al liderato pese al empate (1-1) contra la Qatar de Julen Lopetegui por culpa de un tanto en propia puerta de Miro Muheim en el minuto 94. "Fue un toque de atención, pero aún podemos ganar el grupo", apuntó el centrocampista suizo del Sevilla Rubén Vargas.

A pocos kilómetros del Monte Lee, donde el cartel de Hollywood se alza sobre la megalópolis y su vanguardista estadio cuya finalización en 2020 costó más de 5.000 millones de dólares, el grupo de Murat Yakin afrontará por segunda vez en su historia a Bosnia y Herzegovina, que le ganó (2-0) en ese precedente hace una década en Zúrich.

El seleccionador bosnio, Sergej Barbarez, podría volver a repetir en la delantera con el jugador del Universitatea Cluj Jovo Lukic, autor del tanto del empate (1-1) frente a la coanfitriona Canadá en el estreno mundialista, para tratar de dar la sorpresa y acercarse a los dieciseisavos de final.

A la espera quedaría el veterano del Schalke Edin Dzeko, el máximo goleador (73) histórico de la selección balcánica y quien, con 40 años, confía en debutar en su segundo Mundial. En el anterior, en Brasil 2014, quedó eliminado en la fase de grupos, un hito que quiere franquear ahora en su última participación en el torneo.

FICHA TÉCNICA.

--ALINEACIONES POSIBLES:

SUIZA: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas y Embolo.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Demirovic y Lukic.

--ÁRBITRO: Joao Pedro Silva Pinheiro (POR).

--ESTADIO: Estadio Los Ángeles.

--HORA: 21:00 (La 1/DAZN/Movistar).