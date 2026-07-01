Suiza pone a prueba la rebeldía argelina en el cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 - DPA/EP

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Suiza y la de Argelia se juegan este viernes (5.00 hora peninsular española) seguir con vida en el Mundial 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver (Canadá), uno de los últimos cruces de dieciseisavos de final y un duelo sin margen de error en el que el ganador avanzará a octavos para enfrentarse al vencedor del Colombia-Ghana.

El conjunto helvético aterriza en la eliminatoria con argumentos para sentirse favorito, aunque sin excesos de confianza. El equipo de Murat Yakin terminó primero del Grupo B y además lo hizo invicto, después de empatar en el estreno ante Catar (1-1) y encadenar dos victorias de peso frente a Bosnia y Herzegovina (4-1) y Canadá (2-1), en ambos casos mostrando una versión cada vez más sólida y vertical.

Especialmente convincente fue su último encuentro, precisamente en Vancouver, donde derrotó a la anfitriona Canadá para quedarse el liderato del grupo. Rubén Vargas abrió el marcador nada más volver del descanso y Johan Manzambi confirmó el triunfo con otro tanto que confirmó la irrupción del joven futbolista del Friburgo como una de las revelaciones del torneo.

El combinado suizo volvió a dejar la sensación de ser un equipo reconocible: estructura firme atrás, ritmo alto por dentro y capacidad para acelerar cuando encuentra espacios. Y en ese dibujo siguen mandando nombres conocidos como Granit Xhaka, eje competitivo y emocional del equipo, o Manuel Akanji sosteniendo la línea defensiva, mientras Embolo continúa siendo la principal referencia ofensiva.

Pero este Mundial también está dejando espacio para nuevas caras y ahí aparece Manzambi, que ha aprovechado su oportunidad para ganar protagonismo en una selección que parece llegar en crecimiento al momento decisivo.

Argelia, mientras tanto, comparece en los cruces desde un camino más accidentado pero también más emocional. Los de Vladimir Petkovic fueron una de las mejores terceras clasificadas del torneo tras arrancar con una dura derrota ante Argentina (3-0), reaccionar con una victoria imprescindible frente a Jordania (1-2) y sellar el pase en un espectacular y agónico empate contra Austria (3-3).

Ese último encuentro resumió bastante bien el carácter de los norteafricanos. Argelia remontó dos veces, llegó incluso a verse clasificada con un gol de Riyad Mahrez ya en el descuento, pero Sasa Kalajdzic empató en la última jugada. El resultado permitió avanzar a ambas selecciones y dejó la imagen de un equipo que sufrió mucho atrás pero que nunca dejó de creer.

Mahrez vuelve a aparecer como gran referencia ofensiva junto a futbolistas de una generación que está empujando con fuerza como Ibrahim Maza o Farès Chaïbi. El joven mediapunta fue uno de los nombres más destacados ante Austria y representa bien una Argelia que intenta combinar la experiencia de jugadores como Mandi, Bensebaini o Aouar con un perfil cada vez más atrevido y ofensivo.

Sobre el papel, el partido enfrenta dos recorridos distintos dentro del torneo. Suiza ha construido desde el orden y la regularidad; Argelia, desde la velocidad y la capacidad de sobrevivir en escenarios incómodos. En Vancouver ya no contará el camino recorrido: solo noventa minutos -o los que hagan falta- separan a uno del pase a octavos y al otro del vuelo de regreso a casa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SUIZA: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Manzambi; Vargas, Ndoye y Embolo.

ARGELIA: Benbout; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri; Bentaleb, Aouar, Maza; Mahrez, Chaïbi y Gouiri.

--ÁRBITRO: Falcón Pérez (ARG).

--ESTADIO: BC Place Stadium, Vancouver (Canadá).

--HORA: 5.00/DAZN.