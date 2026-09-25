Tuchel: "Cuanto más analizas a España, más tienes que admirar su forma de defender"

Thomas Tuchel en rueda de prensa previa al duelo contra España de la Liga de Naciones 26-27 - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador masculino de fútbol de Inglaterra, Thomas Tuchel, recordó que el estilo de tener la pelota de España, su rival este sábado en Wembley en el inicio de la Liga de Naciones 2026-2027, es "una ventaja frente a cualquiera", pero dejó claro que se ha dado cuenta sobre todo de lo clave que es "su forma de defender".

"Creo que (la posesión que tiene España) es una ventaja en general, no sólo frente a nosotros, sino frente a cualquiera, así es como juegan, entrenan y se forman, es algo que forma claramente parte de su identidad", advirtió Tuchel en rueda de prensa.

Sin embargo, el alemán se centra más en otra virtud que ha detectado de la actual campeona del mundo. "Pero, ahora mismo, creo que cuanto más analizas a España en sus últimos partidos y las competiciones recientes que han disputado, más tienes que admirar su forma de defender", subrayó.

El seleccionador de los 'Three Lions' reconoce el gran "trabajo defensivo sin balón" de los de Luis de la Fuente. "Es una labor colectiva; son auténticos maestros a la hora de ralentizar el juego y de llevarte hacia las bandas, donde pueden iniciar la presión. Cuentan con porteros de talla mundial, aunque apenas se ven exigidos porque resulta muy difícil para cualquier equipo del mundo generar ocasiones contra ellos", remarcó.

"Nosotros queremos hacerlo, por supuesto. Tenemos un plan y tenemos ambición; queremos ser quienes demuestren lo contrario y convertirnos en la excepción que confirme la regla. Pero, a día de hoy, son un equipo muy completo", sentenció al respecto Thomas Tuchel.

Por ello, tiene claro que necesitarán "una actuación completa" para poder batir a una 'Roja', a la que no envidia su estilo. "No le veo sentido a copiar a España pensando que la copia puede superar al original, pero eso no significa que ignoremos lo que ellos hacen bien", indicó.

El técnico alemán sabe que España "se siente cómoda desgastándote" y que por ello deberán "elegir bien los momentos para presionar", sin dejarse "influir" por lo que les pueda transmitir la grada de Wembley. "España se siente cómoda controlando el balón y el ritmo, así que habrá momentos en los que nos toque sufrir, pero ojalá haya también fases en las que dominemos y podamos aprovechar nuestras virtudes para hacerles daño", deseó.

KANE Y SU RELACIÓN CON BELLINGHAM

Junto a Tuchel compareció el capitán de Inglaterra, Harry Kane, que también reconoció que el estilo de la tetracampeona de Europa "es parte de su cultura" y que la mayoría de sus futbolistas "crecen jugando de una manera determinada", algo que quizá no pase en su país, aunque eso no quiere decir que no sepan "mantener la posesión o jugar bajo presión". "Tenemos muchas fortalezas que ellos no poseen como nuestro físico, velocidad y potencia", puntualizó.

Por ello, apeló a mantener la "propia identidad" del combinado inglés. "No hay que obsesionarse con jugar como otros equipos, se trata de ser Inglaterra y de mostrar nuestra intensidad también en los partidos más importantes", reflexionó el delantero del Bayern Múnich.

También habló de "la buena relación" que creó con Jude Bellingham en el pasado Mundial y que se vio "reflejada" en el campo den el que disfrutaron jugando "juntos". "Sabíamos que estábamos en un gran momento de forma y sentíamos que impulsábamos al equipo", confesó.

"Esperamos mantener esa dinámica ante España. Hemos empezado bien la temporada y nos sentimos frescos, eso saca lo mejor de ambos y nos motivamos mutuamente para ver qué niveles podemos alcanzar. Este sábado no será la excepción", aseguró Kane.