Tuchel: "Es el mayor desafío del fútbol mundial a nivel de selecciones porque España parece imbatible"

Thomas Tuchel, seleccionador inglés masculino de fútbol. - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador inglés masculino de fútbol, Thomas Tuchel, ha dicho este sábado que enfrentarse "ahora mismo" a la selección española "es el mayor desafío del fútbol mundial a nivel de selecciones porque parece imbatible", en la víspera de su duelo en Madrid durante la jornada 6 de su grupo en la Liga de Naciones.

"Esto es ahora mismo el mayor desafío del fútbol mundial a nivel de selecciones porque España parece imbatible. Lleva una racha increíble. Es, de por sí, una potencia consolidada desde hace muchísimos años en el fútbol internacional; cuentan con una identidad muy marcada y una mentalidad sumamente fuerte y competitiva", afirmó el entrenador alemán este sábado en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

"Han ganado los grandes títulos recientes: la Eurocopa y, por supuesto, el Mundial. Nosotros intentaremos arrebatarles ese dominio, queremos ganarles. Estamos preparados para ello. Considero que, en este momento, nos enfrentamos dos potencias. Estamos en un momento ideal para poner a prueba nuestros límites y para intentar lograr lo que tantos otros equipos han buscado. Creo que estuvimos muy cerca en Wembley, en el primer partido. Nos espera un encuentro espectacular y estamos listos para la batalla. Queremos ganar, es el objetivo", resumió Tuchel.

"Nuestros jugadores son muy conscientes de la situación, juegan en las ligas más fuertes y en los mejores clubes. Tenemos mucha confianza, creemos en nosotros mismos y hemos dado un paso adelante. Como siempre decimos, ése es el desafío y el objetivo constante en el deporte de alto nivel, especialmente en el fútbol: nunca puedes quedarte quieto", dijo.

"Siempre debemos estar preparados para superar nuestros límites y eso es precisamente lo que hemos hecho hasta ahora en la Nations League. Hemos sumado 12 puntos, nos hemos clasificado para los cuartos de final y, en el último partido, nos jugamos el primer puesto del grupo. Además, tendremos la oportunidad de ver hasta dónde podemos llegar frente a los campeones del mundo. Eso es exactamente lo que buscábamos", reiteró.

"No hace falta recordarles nada a los jugadores; lo ideal es que ellos mismos lo sientan, y creo que, en este momento, nuestro equipo se siente muy fuerte. Esa es la base para lograr algo espectacular, algo extraordinario: tener confianza en uno mismo. El grupo rebosa esa confianza, y con toda la razón".

"El desarrollo de un equipo siempre pasa por distintas etapas. No hay que olvidar que en este momento sumamos 12 puntos en la Nations League, tras un Mundial en el que nos ganamos a pulso un lugar entre las cuatro mejores selecciones del planeta y logramos la medalla de bronce", avisó.

Lo mejor es confiar en nuestro proceso y en nosotros mismos; no hace falta sobredimensionar las cosas ni hablar de complejos ni nada por el estilo, no hay que darle más importancia de la que tiene. Si queremos vencer a las grandes potencias en las citas más importantes, debemos tener un proceso bien definido, mostrar confianza en nuestras capacidades y tener muy claro a qué queremos jugar", argumentó Tuchel.

"Tenemos que imponer nuestro estilo. Todo esto ha quedado muy patente y hay que reconocer el mérito de los jugadores por cómo han dado un paso al frente durante esta Nations League. Como decía, nos espera un partido apasionante en un escenario inmejorable; ambas selecciones llegan en un momento óptimo y jugaremos en un estadio magnífico", insistió el alemán.

"Uno de los aspectos en los que queremos mejorar es en la defensa en nuestro propio campo, ya sea mediante un bloque defensivo organizado, un bloque medio o, en ocasiones, un bloque bajo; esto es precisamente lo que sucede al enfrentarse a equipos como España. Tienen la calidad necesaria para dejarte sin aliento, para romper tu ritmo de juego mediante acciones individuales y para dominar la posesión del balón, recuperando así el control del partido", agregó el seleccionador inglés.

Luego vaticinó "un encuentro de gran complejidad". "Necesitaremos una actuación sumamente completa, de principio a fin, para poder ganar; pero, insisto, creo que estamos preparados. Si interpreto bien la energía y las señales que he visto durante esta concentración, todo apunta a que viviremos un buen partido", se atrevió a adivinar.

"España es un equipo increíblemente bien trabajado, con un entrenador que lleva mucho tiempo al mando; se nota claramente que tienen muchos mecanismos automatizados bien establecidos. No se trata solo de la posesión del balón y la fluidez de su juego; el equipo rebosa confianza, respaldada por una impresionante racha de imbatibilidad", elogió Tuchel.

"Resulta admirable ver cómo defienden con un 4-4-2. Son sumamente pacientes y apenas conceden ocasiones; y, si llegan a permitir alguna, cuentan con porteros de clase mundial. Es un equipo repleto de calidad. Todo lo que hacen, lo ejecutan al más alto nivel y de forma constante. No se producen cambios drásticos durante los partidos, simplemente mantienen una gran estabilidad a un nivel altísimo", advirtió el teutón.

Además, comentó que Harry Kane "es fundamental". "No solo es nuestro máximo goleador y por supuesto ahora ganador del Balón de Oro, sino que es un líder que predica con el ejemplo. Es un modelo a seguir y una figura en la que podemos confiar plenamente. Tiene una gran personalidad y, en su forma de jugar actual, es un elemento clave para conectar el juego; ayuda a enlazar las distintas fases, tanto en la construcción de las jugadas como en el desarrollo general del partido", aseveró.

"No cabe duda de que es un jugador clave para nosotros. Estoy totalmente convencido de que podemos ganar un gran torneo. Ya tenía esa convicción antes del Mundial y logramos transmitir esa fe tanto dentro del equipo como a nuestros aficionados. Por eso resultó tan doloroso quedarnos a las puertas en la semifinal. Existe una actitud constante de superar nuestros propios límites y de seguir mejorando", subrayó.

"Estoy muy muy satisfecho con el progreso y con el momento actual en el que nos encontramos. Creo que es el escenario ideal para afrontar un nuevo desafío y plantar cara a los campeones del mundo. Eso es precisamente lo que necesitamos en la fase de preparación para un gran campeonato, como la Eurocopa. Ese es nuestro objetivo: queremos ganar la Nations League y queremos ganar la Eurocopa", admitió al respecto.

Por último, a Tuchel le molestó ser acusado de decir que en España hay racismo. "Es muy importante recordar el protocolo. Es exactamente cómo funcionan las cosas. Fui lo suficientemente educado como para responder a una pregunta de sus colegas periodista. Y ustedes corren a decirle al otro entrenador que he hablado sobre racismo en España. Es el ejemplo perfecto de cómo funciona esto porque yo nunca he hablado sobre racismo en España; simplemente respondí con educación a una pregunta sobre lo que sucede", contextualizó lo ocurrido.

"Jamás esperaría encontrar racismo; de hecho, el vestuario es el lugar más antirracista que existe. Así es exactamente como funciona: mucha confusión por absolutamente nada. Es el ejemplo perfecto de cómo no deberían ser las cosas", concluyó el entrenador germano.