Víctor Muñoz: "He aprendido a escuchar a mi cuerpo, ha sido duro"

Víctor Muñoz - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Víctor Muñoz confesó que ha tenido que aprender a "escuchar" a su cuerpo después de varias lesiones, y a sujetar el ímpetu de la juventud y las ganas de querer debutar ya en el Mundial 2026, aunque apuntó que está listo si Luis de la Fuente lo cree "oportuno" desde el cruce de octavos contra Portugal.

"Estoy en dinámica con el equipo ya. Estoy mejor, si el míster cree oportuno que puedo salir a ayudar al equipo ahí estaré para lo que haga falta", dijo este domingo ante los medios en la previa al partido en Dallas (Estados Unidos).

"Me voy encontrando mejor, con buenas sensaciones, aún no estoy al 100% porque ese nivel que tienen los equipo es máximo y después de una lesión de tanto tiempo es complicado retomar, pero lo voy a ir cogiendo, es cuestión de tiempo", añadió.

Por otro lado, el nuevo jugador del Liverpool, fichaje que apuntó que quiso resolver rápido y sin "darle muchas vueltas" para estar centrado en el Mundial, reconoció que ha sido "duro" no poder participar aún en el torneo.

"Cuando eres joven te tiran más las ganas de querer jugar, pero es complicado porque también he aprendido a escuchar a mi cuerpo. Ha sido duro en este tiempo pero he aprendido mucho a gestionar muchas cosas y seguro que de cara a un futuro será mejor", dijo.

Además, el extremo catalán fue preguntado por Portugal. "Es una de las mejores selecciones que hay. Va a ser un gran partido, un duelo de tú a tú, tenemos que pensar en nosotros mismos, en hacer lo que venimos haciendo", terminó.