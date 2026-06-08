Yéremi Pino: "El seleccionador sabe que estoy preparado para dar lo mejor de mí"

Archivo - Yeremi Pino (izda) junto a Alex Baena, Alejandro Grimaldo y Marc Curcurella durante un entrenamiento de la selección - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extremo español Yéremi Pino admitió este domingo que para él es "un privilegio estar entre los 26 mejores de España" y el poder jugar con la selección el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una cita donde ante las actuales bajas en los extremos podría tener la oportunidad de ser titular, algo que no le pone nervioso porque el seleccionador Luis de la Fuente sabe que está "preparado para dar lo mejor" en un equipo que debe sentir "mucho orgullo" por ser considerado uno de los favoritos.

"Para mí es un privilegio estar aquí entre los 26 mejores de España y hay muchos más que se quedaron fuera porque es lo que toca. Es un privilegio para mí estar aquí, estar con el grupo día a día. No me importa no jugar en el Mundial, estar aquí para mí es un privilegio ya", afirmó Pino en la rueda de prensa previa al amistoso de este lunes ante Perú.

El internacional viene a la 'Roja' a aportar lo que hace "en cada equipo" en los que ha estado y en "las veces" que le ha llamado la 'Roja'. "Garra, compromiso, intensidad y muchas cosas más que se reflejan en el campo cada vez que juego. Todo lo bueno que tengo creo que se basa en compañerismo", detalló.

Ante las bajas de los extremos, podría tener la oportunidad de ser titular en el estreno del 15 ante Cabo Verde, aunque "eso lo tendrá que decidir el míster". "Él sabe que yo siempre estoy preparado para dar lo mejor de mí. Él siempre me ha demostrado lo que confía en mí y la verdad es que lo que él decida será y yo estaré preparado para lo que venga", subrayó.

"Yo veo al equipo al cien por cien. Sinceramente, creo que en la Eurocopa, Dani Olmo vino un poco 'tocado' y fue de los mejores jugadores de la Eurocopa, así que confianza plena en el equipo, les veo superbien", añadió sobre el estado físico del equipo. "Lo importante es que el partido ante Perú nos sirva para prepararnos para el primer partido del Mundial, que es el más importante y el que hay que ganar", remarcó sobre el amistoso de este lunes ante el combinado peruano.

El canario vive su segunda Copa del Mundo y confesó que les produjo "muchísima" frustración el no haber conseguido "el objetivo" hace cuatro años en Catar. "Ahora venimos con un objetivo que es intentar ganarlo, jugar a nuestros juego y disfrutarlo también. La verdad es que ese Mundial de Catar no nos salió tan bien como queríamos y la frustración fue muy grande", recalcó.

Y a este segundo llegan con etiqueta de favoritos, lo que considera "normal" porque han hecho "muy buenos los últimos años". "Lo llevamos con mucho orgullo y ahora que la presión no nos haga jugar peor, sólo nos tiene que hacer mejorar y jugar mejor porque creo que nos lo merecemos también estar ahí y ser mejores. Hay que llevarlo bien", expresó, advirtiendo que se están "adaptando" a las condiciones americanas y que no deben ser "ninguna excusa".

Preguntado por la acción del entrenamiento del sábado entre Gavi y Rodri Hernández, Pino dejó claro que el andaluz les aporta "garra, compañerismo". "Creo que Gavi es alma. Siempre está con alegría, picándose con todos los compañeros, y dentro del campo es un jugador que se deja siempre la piel. Yo también lo quería en mi equipo siempre", advirtió.

Preguntado por las diferencias entre la Premier y la Liga, el futbolista del Crystal Palace cree que "es la intensidad" que hay en Inglaterra. "Creo que ahí se disfruta un 'poquito' más mi tipo de fútbol, pero sí hay un poco de diferencias de intensidad, ritmo, el ambiente, son muy diferentes", opinó.