El British se cancela por el coronavirus y el Masters y el PGA pasan a noviembre y agosto

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del Abierto Británico de golf, cuarto 'major' de la temporada que se tendría que haber jugado del 16 al 19 de julio, confirmó este lunes su cancelación definitiva por la crisis creada por la pandemia del coronavirus, mientras que el Masters de Augusta y el Campeonato de la PGA confirmaron sus nuevas fechas en noviembre y agosto, respectivamente.

"The Royal and Ancient Golf Club ha decidido cancelar 'The Open' en 2020 debido a la actual pandemia del COVID-19. El torneo se jugará en 2021 en el Royal Saint George", señalaron los organizadores del 'British', que apuntaron que se vieron obligados a tomar esta decisión "en base a las directrices del Gobierno de Reino Unido, las autoridades sanitaria, los servicios públicos y los consejeros del The R&A".

De este modo, esta cancelación en la primera que sufre el 'major' europeo, cuya primera edición fue en 1860, desde la Segunda Guerra Mundial. El Masters y el Campeonato de la PGA ya anunciaron que se aplazaban por el coronavirus, pero aún no han dicho sus posibles nuevas fechas, y el US Open de momento mantiene su disputa del 18 al 21 de junio.

"Nuestra prioridad absoluta es proteger la salud y la seguridad de los aficionados, jugadores, funcionarios, voluntarios y personal involucrado en 'The Open'. Hemos tomado esta decisión con gran tristeza. Apreciamos que esto sea decepcionante para muchas personas en todo el mundo, pero tenemos que actuar con responsabilidad durante esta pandemia y es lo correcto", señaló Martin Slumbers, CEO del 'The R&A'.

El directivo aseguró que han "examinado todas las opciones" para poder llevar a cabo el 'major'. "Hay muchas consideraciones diferentes que intervienen en la organización de un evento deportivo de esta escala. Confiamos en el apoyo de los servicios de emergencia, las autoridades locales y una variedad de entidades para organizar el campeonato y no sería razonable presentarles demandas adicionales cuando tienen prioridades mucho más urgentes que tratar", admitió.