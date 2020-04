El 'British' sigue trabajando en sus "opciones, incluido el aplazamiento"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Abierto Británico de golf, uno de los cuatro 'majors' de la temporada, aseguró este jueves que sigue estudiando sus "opciones, incluido el aplazamiento" sobre su 149 edición, prevista del 16 al 19 de julio y amenazada por la pandemia del coronavirus.

"Continuamos trabajando sobre nuestras opciones para celebrar The Open este año, incluido el aplazamiento", señaló Martin Slumbers, director ejecutivo del The Royal and Ancient Golf Club, organizador del evento.

El directivo apuntó a "una variedad de factores externos" como motivo por el que "está tardando en resolverse" la decisión definitiva. "Somos conscientes de la importancia de poder brindar una dirección clara a los aficionados, jugadores y todos los involucrados y estamos trabajando para resolver esto tan pronto como podamos", advirtió.

"Realizaremos una nueva actualización tan pronto como estemos en condiciones de hacerlo y agradecemos a todos por su apoyo y comprensión en esta difícil situación", sentenció Slumbers.

El 'British' podría unirse a otros eventos deportivos en Gran Bretaña que han tenido que cancelarse o aplazarse por el COVID-19 como Wimbledon, que anunció este miércoles que no se jugaría en este 2020. El Gran Premio de Fórmula 1 que debe albergar Silverstone también en julio indicó que esperará a finales de este mes de abril para tomar una decisión.