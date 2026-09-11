Carlota Ciganda y Julia López dan medio a punto a Europa en un igualado inicio de la Solheim Cup

Carlota Ciganda durante la Solheim Cup 2026 - Anthony Benoit / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Europa y Estados Unidos empatan a cuatro puntos tras la primera jornada de la Solheim Cup 2026 que se está disputando en el recorrido neerlandés de Bernardus Golf y con las españolas Carlota Ciganda y Julia López formando pareja en los 'fourballs' vespertinos y arañando medio puntos.

El equipo europeo y el estadounidense van 4-4 tras un viernes de mucho equilibrio, con empate tanto en los 'foursomes' (cada jugadora de la pareja da un golpe) como en los 'fourballs' (cada jugadora juega su bola y cuenta la mejor), algo que no sucedía desde el año 2002.

Las estadounidenses, que defienden el trofeo logrado en 2024, empezaron fuertes y se llevaron los dos primeros 'foursomes' de forma clara con Nelly Korda y Allisen Corpuz, y Alison Lee y Lauren Coughlin ganando por 4y3 y 3y2 a Charlie Hull y Lottie Woad, y Nanna Koerstz Madsen y Celine Boutier, pero las europeas respondieron con los triunfos de Esther Henselet y Leona Maguire, y Maja Stark y Linn Grant ante Andrea Lee y Lindy Duncan (2 arriba), y Rose Zhang y Jennifer Kupcho (3y2).

Por la tarde, en los 'fourballs', entraron en liza las dos españolas, Carlota Ciganda, en su octava participación, y la 'rookie' Julia López, que jugaron el último partido ante Korda, número uno del mundo, y Coughlin. La navarra y la malagueña llegaron a estar dos arriba pasado el hoyo 10, pero las americanas recuperaron la delantera, pero Ciganda evitó que los Estados Unidos se fuese por delante a descansar. La española firmó un gran 'eagle' en el 16 para igualar y luego salvó con otro 'putt' de nivel en el hoyo 18 un valioso medio punto. Ciganda y López tampoco jugarán en los 'foursomes' matinales del sábado.

"Carlota adora la Solheim Cup por encima de todo. Es una apasionada; en todas nuestras conversaciones de los últimos se la notaba deseando estar. Verla meter ese 'putt' para 'eagle' en el hoyo 16 y ver cómo saca lo mejor de sí misma cuando más importa, así es Carlota, y así es el golf en su máxima expresión", celebró Anna Nordqvist, capitana de Europa.

Europa fue de nuevo a remolque, con Hull y Woad firmando otro empate contra Yealimi Noah y Angel Yin, y con Boutier y Koerstz cayendo 5y3 ante Megan Khang y Alison Lee, pero, además del medio punto de las españolas, respiró con el triunfo de Mimi Rhodes y Nastasia Nadau por 2y1 ante Allisen Corpuz y Auston Kim.